В Москві занервують: сенатори США хочуть законодавчо заборонити визнавати Крим російським

Мова йде не тільки про Крим, а й про інші тимчасово окуповані території України

В Сенаті США внесено на розгляд законопроєкт, який забороняє Сполученим Штатам будь-яким чином визнавати російські претензії на Крим, або будь-які інші окуповані території України, їхній повітряний простір та територіальні води. Авторами документа стали два сенатори від Демократичної партії США – Майкл Беннет та Річард Дурбін.

Про це пише "Дзеркало тижня" із посиланням на спільну заяву Дурбіна та Беннета. Законопроєкт забороняє усім федеральним відомствам та агентствам вчиняти будь-які дії, надавати будь-яку допомогу та витрачати будь-які кошти, які передбачають визнання тимчасово окупованих територій України російськими, якщо така претензія не буде визнана Україною.

"Понад три роки український народ мужньо бореться проти невиправданої та нічим не спровокованої агресії Владіміра Путіна… Недалекоглядна політика адміністрації Трампа продовжує підбадьорювати Путіна та диктаторів у всьому світі, послаблювати Україну та загострювати відносини США з союзниками по всьому світу. Заради національної безпеки США та демократії в усьому світі наша підтримка України має залишатися непохитною. Цей законопроєкт підтверджує, що Сполучені Штати ніколи не капітулюють, визнаючи претензії Росії на суверенітет над Кримом та іншими насильно захопленими українськими територіями", – повідомив Беннет.

Дурбін нагадав, що президент США Дональд Трамп обіцяв припинити війну в Україні за один день, якщо він стане президентом. У підсумку пройшло вже понад 100 днів – а війна продовжується, Трамп замість рішучих дій проти Росії намагається тиснути на Україну та інших союзників Сполучених Штатів.

"Замість того, щоб покласти край війні, Дональд Трамп дистанціюється і залякує наших союзників по всьому світу. Оскільки Трамп продовжує вести переговори щодо свободи України та довіри до Америки, Конгрес має зобов’язання та конституційну відповідальність діяти. Цей законопроєкт підтверджує нашу відданість українському народу та чітко дає зрозуміти, що Сполучені Штати ніколи не визнають суверенні українські території частиною Росії – крапка", – повідомив він.

Зазначимо, що визнання Сполученими Штатами тимчасово окупованого Криму, як частини Росії, матиме руйнівні наслідки не лише для України, але й для міжнародного порядку. США втратять свій авторитет на світовій арені, а Росія отримає потужний козир у своїй загарбницькій політиці. Не менш важливим наслідком стане реакція Китаю, який сприйме це як сигнал слабкості. Через це Пекін може активізувати свої територіальні претензії щодо Філіппін, Тайваню та островів у Південнокитайському морі.

Колишній міністр закордонних справ України, Павло Клімкін, попередив, що визнання Криму "російським" стане дуже поганим сценарієм. Він вважає, що якщо Росія якимось чином зможе добитися визнання анексії Криму, то це буде катастрофою для України, і не тільки. А ось інший ексміністр закордонних справ, Вадим Пристайко, вважає інакше. На його думку, Сполучені Штати дійсно можуть визнати тимчасово окупований Крим "російським", щоб спробувати пом'якшити позицію Кремля у питанні мирних переговорів. Проте насправді навіть визнання півострова "російським" з боку Вашингтона майже нічого не змінює у питанні міжнародних відносин, оскільки навряд чи Європа та Україна підуть слідом за США.