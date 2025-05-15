Три "червоні лінії" для України: дипломат попередив про підступний план Путіна на переговорах

Клімкін пояснив, чим обернуться поступки України перед РФ

Павло Клімкін назвав три умови, які Україна не повинна приймати під час переговорів з Росією — обмеження суверенітету, нейтралітет та демілітаризацію. Колишній міністр закордонних справ пояснив, що ці вимоги є небезпечними не лише для нашої держави, але й для міжнародного порядку.

Він впевнений, що Росія намагатиметься нав'язати саме ці пункти. Про це дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін розповів в етері "Ми — Україна".

"Якщо Трамп штовхне Україну на обмеження суверенітету, то це буде як відкритий ящик Пандори. Потім весь світ почне перезавантажуватись не як контрольований хаос, а як якийсь бардак", — зазначив Клімкін.

За словами дипломата, Росія спробує повернутись до тих вимог, які вже висувала на переговорах у Стамбулі 2022 року. Тоді росіяни наполягали на визнанні російської як другої державної мови, скороченні ЗСУ до 50 тисяч, забороні вступу в НАТО та інших неприйнятних умовах.

Клімкін підкреслив, що під час можливих переговорів Путін намагатиметься "завести Україну в тунель" і прив'язати припинення вогню до численних вимог. "Путін не піде на зустріч на найвищому рівні. Він буде з неї з'їжджати всіма можливими способами", — додав колишній міністр.

Експерт також висловив сумніви щодо можливості досягнення домовленості про тимчасове припинення вогню. На його думку, для ефективного тиску на Росію необхідна узгоджена позиція Європи та США, але поки що їхні підходи відрізняються.

"Можливі компроміси не мають стосуватися суті українського суверенітету", — наголосив Клімкін, додавши, що саме така позиція України має триматися і надалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що переговори в Стамбулі не спрацюють. Чалий назвав головну причину.