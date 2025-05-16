"Пакет готовий": Мерц назвав дату ухвалення нових санкцій проти Росії

Путін поставив себе в дуже незручне становище, відмовившись з'явитися до Стамбулу

Новий пакет санкцій проти Росії, вже сімнадцятий за рахунком, повністю готовий. Його планується ухвалити на засіданні Ради Європейського Союзу в Брюсселі 20 травня, усі країни ЄС попередньо схвалили нові обмеження.

Про це написав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Х (Twitter). За його словами, президент України Володимир Зеленський зробив Кремлю "велику поступку", погодившись поїхати на переговори до Стамбулу, водночас російський правитель Володимир Путін, не поїхавши до Туреччини, поставив себе в дуже незручне становище.

"Той факт, що президент Зеленський попри все поїхав до Стамбула, є величезною поступкою. Путін не з'явився – і це поставило його у незручне становище. Новий пакет санкцій готовий. Ми вирішимо це питання у вівторок у Брюсселі", – написав Мерц.

Зазначимо, президент Франції Еммануель Макрон раніше підтвердив, що найближчими днями проти Росії будуть застосовані нові санкції, якщо Кремль не погодиться на 30-денне перемир'я. Він зазначив, що зараз європейські країни чекають чіткої відповіді російського правителя Володимира Путіна щодо його прибуття до Стамбулу.

Зазначимо, переговори української та російської делегацій мають початись у пʼятницю, 16 травня, вранці у Стамбулі. Делегацію України очолив міністр оборони Рустем Умеров. "Телеграф" писав, що Зеленський прокоментував склад російської делегації, наголосивши, що відсутність лідера Росії Володимира Путіна та присутність чиновників не найвищого рангу свідчить про неповагу до США та Туреччини. А в США взагалі не очікують "серйозних проривів" у переговорах.

Російський режим, доречі, також не вірить в успіх переговорів у Стамбулі, куди він відправив делегацію "алкашів з балалайками". Саме тому російські пропагандистські ЗМІ вже отримали "методички", як пояснювати росіянам провал керівника "делегації" Мединського та безпосередньо російського правителя Володимира Путіна.