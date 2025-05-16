В США предложили лечить Путина от лжи большими дозами "лекарства"

Путин лжет, и нужны мощные меры, считают в США

Американские сенаторы разработали законопроект с жесткими санкциями против России, чтобы вынудить Путина сесть за стол переговоров. Проект поддержали около 80 сенаторов от обеих партий, что гарантирует его одобрение.

Об этом пишет Bloomberg. Издание объясняет позицию американских законодателей по ситуации с переговорами о прекращении огня в Украине.

"Президент Путин не намерен быть мирным", – заявил глава Комитета Сената по вооруженным силам Роджер Викер. "Он не намерен говорить правду. Все, на что он согласится, будет ложью, и ему нужна мощная доза военной силы против него и мощная доза экономической реальности".

Надежды на прогресс в мирных переговорах погасли после того, как Россия отправила на встречу в Стамбуле делегацию низкого уровня. Госсекретарь Марко Рубио считает, что прорыв возможен только после личной встречи президента США Дональда Трампа с Путиным.

Предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект предусматривает "разрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих российские энергоносители, если Кремль не приступит к серьезным переговорам по завершению войны.

" Телеграф " пристально смотрит за развитием ситуации вокруг вероятных переговоров Украины и России. В материале " Переговоры Украины и России в Стамбуле: главное в настоящее время (обновляется) " можно прочитать обо всем, что известно по состоянию на данный момент на тему переговоров.

Ранее Телеграф также писал, что госсекретарь США скептически оценил перспективы переговоров в Стамбуле. "Нет больших ожиданий", говорит Рубио.