Рубіо планує 16 травня зустрітися з українською делегацією, яка поїхала до Стамбулу, а також з міністром іноземних справ України Андрієм Сибігою

Державний секретар США Марко Рубіо не очікує будь-якого прориву в переговорному процесі між Україною та Росією у Стамбулі. Це одна з причин, через які він не буде присутній під час цих переговорів.

Про це повідомило CNN із посиланням на пресконференцію, яку дав Рубіо в Анталії. Він зазначив, що прориву в переговорах не варто очікувати до моменту, коли президент США Дональд Трамп та російський правитель Володимир Путін не зустрінуться "обличчям до обличчя".

"У нас немає великих очікувань щодо того, що станеться завтра… Вони (Кремль) відправили сюди групу нижчого рівня. Я сподіваюся, що ці переговори будуть між Україною і Росією, з нашими турецькими колегами в кімнаті, разом з кимось із нашої команди або членами нашої команди на відповідному рівні", – сказав він.

Рубіо зазначив, що планує 16 травня зустрітися з українською делегацією, яка поїхала до Стамбулу, а також окремо – з міністром іноземних справ України Андрієм Сибігою. Також він планував бути присутнім на зустрічі глав МЗС країн НАТО в Туреччині. Водночас на переговорах його не буде: Рубіо зазначив, що буде залучений "хтось з американської команди".

"Але ми приїхали, тому що нам сказали, що може відбутися пряма взаємодія між росіянами та українцями. Такий був початковий план. Ви всі чули одне й те саме. Цього не повинно було статися. А якщо так, то не на тих рівнях, на які ми сподівалися. Сподіваюся, я помиляюсь. Я не думаю, що у нас буде прорив, поки президент та Путін безпосередньо не поговорять на цю тему", – резюмував він.

Зазначимо, переговори української та російської делегацій мають початись у пʼятницю, 16 травня, вранці у Стамбулі. Делегацію України очолив міністр оборони Рустем Умеров. "Телеграф" писав, що Зеленський прокоментував склад російської делегації, наголосивши, що відсутність лідера Росії Володимира Путіна та присутність чиновників не найвищого рангу свідчить про неповагу до США та Туреччини.

Також "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що мирний процес між Україною та Росією не матиме реального поступу без його особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. На його думку, жодні переговори на рівні делегацій не здатні принести прорив без безпосередньої участі лідерів держав.

Російський режим, доречі, також не вірить в успіх переговорів у Стамбулі, куди він відправив делегацію "алкашів з балалайками". Саме тому російські пропагандистські ЗМІ вже отримали "методички", як пояснювати росіянам провал керівника "делегації" Мединського та безпосередньо російського правителя Володимира Путіна.