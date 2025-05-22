Прихильник Сіміона пообіцяв новообраному президенту Румунії Нікушору Дану 15 куль: його вже затримали

Підозрюваний розмістив на адресу Нікушора Дана допис із погрозами у соціальній мережі, використавши агресивну та ненормативну лексику

В Румунії поліція почала розслідування стосовно погрози вбивством, яку отримав нещодавно обраний президент Румунії Нікушор Дан. Підозрюваний – прихильник ультраправого політика-путініста Джордже Сіміона та його партії AUR. Сіміон програв Дану президентські вибори.

Про це повідомив румунський телеканал Digi24. Підозрюваним виявився 31-річний румун, мешканець повіту Марамуреш, який публічно підтримував Сіміона та його радикалів з AUR.

Згідно із матеріалами слідства, підозрюваний розмістив на адресу Нікушора Дана допис із погрозами у соціальній мережі, використавши агресивну та ненормативну лексику. Зокрема, він заявив, що хоче "випустити 15 куль" в новообраного президента та заявив, що стурбований можливістю відправитися на фронт в Україну. Останнє – повторення пропагандистської брехні, яку поширюють Сіміон та його партія.

Правоохоронні органи вже затримали підозрюваного та доставили його на допит. За погрозу, відповідно до румунського законодавства, передбачено позбавлення волі на термін до року, або великий штраф. Сам Дан, на адресу якого висловили погрози, не коментував цей інцидент.

Як писав "Телеграф", у неділю, 18 травня, у Румунії відбувся другий тур президентських виборів. Громадяни країни вирішували, хто правитиме ними найближчі кілька років — проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан або проросійський популіст Джордже Сіміон.

За результатами виборів перемогу отримав Нікушор Дан. Ультраправий румунський політик, путініст та лідер партії AUR Джордже Сіміон був змушений визнати поразку на виборах президента Румунії після того, як за результатами підрахунку 99,82% відданих на виборах голосів він отримав 46,22% проти 53,78% у його опонента. Путініст навіть привітав з перемогою проєвропейського кандидата.