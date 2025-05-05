В Румунії перемагають ультраправі, що облизуються на Україну, які території хочуть і що далі

Пояснюємо, у чому важливість виборів у Румунії для України

Перший тур повторних виборів президента Румунії виграв ультраправий політик Джордже Сіміон. Він є шанувальником Трампа та євроскептиком, а також вже обіцяє, що у разі його перемоги, приведе у владу відстороненого проросійського кандидата Келіна Джорджеску, через який було скасовано попередні вибори.

"Телеграф" розповідає про повну історію виборів у Румунії і про те, чому це вкрай важливо для України.

Сенсаційна історія виборів у Румунії

Голосування, яке відбулося 4 травня, стало вже другою спробою президентських виборів у Румунії.

Сенсаційний най перший тур

Почалося все 24 листопада 2024 року. Тоді в Румунії відбувся перший тур виборів президента, який завершувався сенсаційно.

Джорджеску був аутсайдером і вів свою кампанію майже виключно в соцмережах, але в результаті обігнав усіх, а в Румунії спалахнув скандал, який спричинив анулювання результатів. Як йому це вдалося і до чого тут Москва і TikTok розповідаємо нижче:

Келін Джорджеску

Відвертий симпатик Росії та противник підтримки України

Келін Джорджеску

Видання Politico характеризує політика як "відомого глибокої релігійністю та націоналізмом".

Антизахідна риторика: заявляв, що ЄС і НАТО не належним чином представляють інтереси Румунії, і що Північноатлантичний альянс не захистить жодного з його членів, якщо вони будуть атаковані Росією.

Фанат фашистів: у листопаді 2020 Джорджеску заявив, що румунський диктатор Іон Антонеску і засновник ультраправого руху "Легіон Архангела Михайла" (він же — "Залізна гвардія") Корнеліу Кодряну є героями.

Довідка: Антонеску був союзником Гітлера та співорганізатором Голокосту в Румунії та підрадянській Україні під час Другої світової.

Любитель Росії: політик зазначав, що нібито не має підтримки з боку Росії, але відчуває близькість до її культури. Путіна він описував як "людину, яка любить свою країну". Російські ЗМІ прозвали Джорджеску "прихильником союзу з РФ" та "ковтком свіжого повітря".

Противник України: під час одного зі своїх ефірів Джорджеску категорично висловився проти подальшої економічної та військової підтримки України, "використовуючи риторику, близьку до російської". Також він назвав Україну "вигаданою державою" і заявив про її "неминучий" поділ між сусідніми країнами.

Несподіванка

Ультраправого політика вважали аутсайдером (опитування перед виборами та екзитполи передбачали Джорджеску максимум третє місце, але він набрав найбільше — майже 30% ), він вів свою кампанію майже виключно у соцмережах. Після скандалу з висловлюваннями на адресу румунських фашистів прокуратура Румунії порушила кримінальну справу проти Джорджеску за пропаганду культу осіб, винних у геноциді та військових злочинах. Після скандалу політик зник із традиційних ЗМІ і почав просувати свої ідеї в TikTok, де й набув стрімкої популярності.

Анулювання результатів

6 грудня Конституційний суд анулював результати першого туру. Спецслужби опублікували документи, в яких було заявлено, що на користь кандидата могли вести агітацію 25 тисяч бот-аккаунтів у TikTok. Правоохоронці пов’язують агітацію з Москвою. Повторні вибори було призначено на травень 2025 року.

12 грудня у Бухаресті відбулася акція протесту проти вердикту КС. Політик збирався знову брати участь у виборах, незважаючи на те, що назвав скасування підсумків торішнього туру "вбивством демократії".

26 лютого Джорджеску було затримано поліцією за звинуваченням у підтримці неонацистських організацій та зв’язках з Росією. Цікаво, що одразу після виходу з відділення він зробив нацистське привітання.

7 березня Джорджеску подав документи для реєстрації незалежним кандидатом у румунську ЦВК, проте 9 березня з’ясувалося, що ЦВК не допустила Джорджеску до виборів.

Реакція США

У Трампа розкритикував скасування виборів президента Румунії через російське втручання.

"Ви можете вважати, що йдеться про російське втручання через соцмережі… Але якщо ваша демократія може бути зруйнована рекламою в соцмережах на кілька тисяч доларів — то, може, ця демократія не була такою сильною?" — Заявив віце-президент США Джей Ді Венс.

Перед стартом нового першого туру адміністрація президента США Дональда Трампа направила високопосадовця до Румунії для спостереження за президентськими виборами. Чиновник заявив, що торішнє рішення Верховного суду Румунії про відміну результатів виборів містило докази, що свідчили про іноземне втручання.

Результати нового першого туру

Глава румунської націоналістичної партії "Альянс за Союз румунів" (АОР) Джордже Сіміон отримав 40,96% голосів виборців.

Його суперником стане засновник правоцентристського "Союзу порятунку Румунії", генеральний мер Бухареста Нікушор Дан, який набрав 20,99%.

Третє місце за підсумками першого туру посів підтриманий лівоцентристським альянсом "Румунія, вперед" Крін Антонеску, отримавши 20,09% голосів виборців. Він не проходить у другий тур.

Джордже Сіміон

Переможець першого туру виборів у Румунії

Джордже Сіміон

Ультраправий політик та голова румунської націоналістичної партії "Альянс за Союз румунів" (АОР):

Євроскептик ;

шанувальник політики Дональда Трампа;

противник військової допомоги Україні;

Важливість виборів у Румунії для України

Одним із важливих питань для України є зброя.

Допомога Румунії Україні, у разі перемоги Сіміона, найімовірніше припиниться. Експерт з безпеки з Центру нової стратегії в Бухаресті Джордж Скутару напередодні заявляв: "Забудьте про будь-яку допомогу Україні, якщо президентом стане Сіміон. Як голова Ради національної безпеки, президент може накласти вето на будь-яке рішення і дуже впливає на політику безпеки".

Довідково: Румунія відіграє важливу роль у допомозі Україні. Так, наприклад, 3 вересня Парламент Румунії ухвалив закон про надання Україні системи ППО Patriot. Перед тим у липні президенти України та Румунії підписали угоду про безпеку. Крім комплексів ППО, вона передбачає допомогу Україні в розмінуванні Чорного моря, підтримку через інструменти ЄС та НАТО та допомогу з навчанням українських пілотів для F-16 у спеціальному навчальному центрі. І це далеко не всі точки дотику між Києвом та Бухарестом.

Румунія є важливим транзитним маршрутом для постачання озброєння та боєприпасів від інших країн;

Бази НАТО;

У країні розташовані американські системи ПРО, а також три великі авіабази, з яких літаки НАТО патрулюють повітряний простір до кордону України та Молдови та Чорного моря.

Експорт українського зерна;

Україна експортує 70% свого зерна чорноморським узбережжям через румунські територіальні води до Стамбула.

Допомога біженцям.

Одним із центральних пунктів своєї кампанії Сіміон зробив невдоволення у суспільстві з приводу фінансової підтримки Румунією українських біженців.

Територіальні претензії

І Сіміон, і Джорджеску, якого політик уже обіцяє у разі перемоги призначити прем’єр-міністром країни, раніше висловлювалися про територіальні претензії до України і не тільки.

Так, наприклад, Сіміон виступав за відновлення кордонів Румунії, що існували до Другої світової війни. Вони включають території сьогоднішньої Болгарії, а також Молдови та України. Політику заборонено в’їзд до Молдови та України.

А Джорджеску говорив, що Румунія може претендувати на частину Чернівецької, Закарпатської, Івано-Франківської та Одеської областей. Як пояснив румунський політик, він посилається на "абсолютно теоретичну гіпотезу", що в майбутньому "кордони 100% зміняться".

"Ми говорили як мінімум про Другу світову війну, ми зробили багато помилок, ми не знали, як саме зорієнтуватися. І Велика Румунія стала Малою Румунією. Для нас, і як я це представив, в абсолютно теоретичній гіпотезі, недобре, щоб щось застало нас зненацька, , тому що є історичні пам'ятники, повз які не можна пройти. Це природно", – сказав він.

Період між 1918 та 1940 роками був часом найбільшого розширення кордонів Румунії.

"Велика Румунія", 1918-1940 роки

Після зближення уряду Румунії з Третім рейхом Румунія змушена була під тиском Німеччини відмовитись від низки територій:

початок липня 1940 року — передача Бессарабії та Північної Буковини СРСР,

30 серпня 1940 року — передача Угорщини території Північної Трансильванії (загальна площа — 43,5 тис. км²),

7 вересня 1940 року — передача Болгарії Південній Добруджі та обмін населенням територій згідно з умовами Крайівського мирного договору.

22 червня 1941 року Румунія вступила у Другу світову війну на стороні держав Осі. Незабаром Румунія повернула собі територію Буковини, Бессарабії, а також отримала за згодою Гітлера територію між річками Дністер та Південний Буг, де було утворено область Трансністрія. У березні-серпні 1944 року в результаті наступу радянських військ Румунія втратила всі придбання літа 1941 року, а 23 серпня стала союзницею СРСР у війні проти Німеччини.

Після закінчення Другої світової війни Румунія повернула контроль над Північною Трансильванією, Бессарабія та Північна Буковина стали радянськими територіями, а Південна Добруджа залишилася болгарською.

Не пропустіть: про те, як Буковина і Бессарабія опинилися під сталінським чоботом, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфу", перейшовши за посиланням.

Думка експертів

Директор Інституту світової політики Євген Магда у коментарі " Телеграфу " заявив, що результати першого туру виборів у Румунії є тривожними.

У противників Сіміона на виборах мало шансів

"Питання не в тому, що Джордже Сіміон набрав близько 40% голосів на свою підтримку. А в тому, що обидва його конкуренти — мер Бухареста Нікушор Дан і висуванець провладної коаліції Крін Антонеску, набрали трохи більше 20%. Тобто у політичних технологіях справді дуже складно у такій ситуації об'єднати електорати, щоб вони були єдиним цілим. Це практично неможливо. І я, на жаль, оцінюю шанси Сіміона вище, ніж шанси Нікушора Дана , який теж вийшов у фінал. Тим більше, що Нікушор Дан — мер Бухареста, і в Бухаресті він робить правильні і потрібні речі, але їх дуже складно екстраполювати на ситуацію в провінції, тобто на більш консервативний електорат", — прогнозує Магда.

Повернення Джорджеску

"Я б не виключав, що той може навіть претендувати за певного розкладу на посаду прем’єр-міністра. Може бути і така конфігурація. Тому два тижні будуть у Румунії досить насичені", — сказав Магда.

Важливість Румунії для України

"Румунія для нас на сьогоднішній момент є однією з ключових країн, бо через порт Констанца багато корисних вантажів заходить в Україну, і через румунську частину Дунаю і ту ж саму Констанцу чимало українського зерна експортується. Ну і не лише зерна. Тобто вона для нас важлива.

Минулого року Румунія стала єдиною країною НАТО, яка передала Україні ЗРК Patriot. Хоча у липні оголошувалося на саміті Альянсу, що буде передано 5 комплексів Петріот, але свій комплекс передали лише румуни", — підкреслює Магда.

Чого чекати від Сіміона

"Тема територіальних претензій звучатиме. Тобто популізм, націоналізм – це теми, які гостро звучатимуть під час передвиборчої кампанії. І особливо зараз, коли він має перевагу, яку, власне, потрібно розвинути і утримати.

Хоча багато моїх румунських знайомих говорили, що у Сіміона в другому турі виграє будь-який проєвропейський кандидат. Але я думаю, що вони не очікували, що Сіміон удвічі перевищить результати своїх переслідувачів.

Кампанія буде цікавою. Багато буде питань про штабну роботу, як працюватимуть із явкою, які будуть нові меседжі, які будуть фактори мобілізації електорату. Це все, я сказав би, буде дуже цікавим", — прогнозує Магда.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як у Румунії оцінюють Джорджеску державою, що вчить".