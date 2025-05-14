Перемога противника України на виборах у Румунії може стати подарунком для Росії. В чому справа?

Все має вирішитися вже найближчої неділі

Якщо у другому турі виборів президента Румунії переможе ультраправий кандидат Джордже Сіміон, який лідирував у першому турі, це стане справжнім подарунком для Росії. Сіміон є прибічником "неліберальної демократії", що є наслідуванням прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Як пояснив політолог Серджіу Міскойу виданню RFI, Сіміон прагне перетворити Румунію на країну, незалежну від Європейського Союзу. Він хоче, щоб його країна на власний розсуд розвивала відносини з Росією, Китаєм, Туреччиною та іншими великими державами, без узгодження з ЄС та обмежень правилами.

За словами політолога, перемога Сіміона може означати, що Румунія буде "повернена в сіру зону" до 1994 року. Тоді країна ще вагалася, чи хоче вона вступити до ЄС, чи НАТО.

"Саме цього й очікують росіяни – створення нового розриву та підтримки таким чином ідеї про те, що прямі переговори ведуться індивідуально з державами Європейського Союзу, з державами НАТО, а не з альянсом та Союзом в цілому. Для Росії це подарунок", — зазначив Серджіу Міскойу.

Вибори президента у Румунії — друга спроба

Вибори президента проводяться у Румунії повторно, адже голосування у листопаді 2024 року було визнане недійсним Верховним судом Румунії. Причина — втручання Росії.

Нещодавно відбувся перший тур повторних виборів. Джордже Сіміон отримав 40,96% голосів виборців. Він є євроскептиком, та пообіцяв, що у разі його перемоги, приведе у владу відстороненого проросійського кандидата Келіна Джорджеску, через якого було скасовано попередні вибори.

Другий кандидат, що вийшов у другий тур виборів — засновник правоцентристського "Союзу порятунку Румунії", генеральний мер Бухареста Нікушор Дан. У першому турі він набрав 20,99% голосів. На думку Серджіу Міскойу, у другому турі виборів, що відбудуться 18 травня, Сіміон переможе з перевагою "принаймні" у 53%.

Як розповідав "Телеграф", Сіміон заявив, що вимагатиме від України компенсацій, якщо стане лідером країни. Зокрема, він спробує домогтися у Києва "компенсацію" за передану систему протиповітряної оборони Patriot.