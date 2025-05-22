Сторонник Симиона пообещал новоизбранному президенту Румынии Никушору Дану 15 пуль: его уже задержали

Подозреваемый разместил в адрес Никушора Дана сообщение с угрозами в социальной сети, использовав агрессивную и ненормативную лексику

В Румынии полиция начала расследование по поводу угрозы убийством, которую получил недавно избранный президент Румынии Никушор Дан. Подозреваемый – сторонник ультраправого политика-путиниста Джордже Симиона и его партии AUR. Симион проиграл Дану президентские выборы.

Об этом сообщил румынский телеканал Digi24. Подозреваемым оказался 31-летний румын, житель уезда Марамуреш, который публично поддерживал Симиона и его радикалов из AUR.

Согласно материалам следствия, подозреваемый разместил в адрес Никушора Дана сообщение с угрозами в социальной сети, использовав агрессивную и ненормативную лексику. В частности, он заявил, что хочет "выпустить 15 пуль" в новоизбранного президента и заявил, что обеспокоен возможностью отправиться на фронт в Украину. Последнее – повторение пропагандистской лжи, распространяемой Симионом и его партией.

Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого и доставили его на допрос. За угрозы, согласно румынскому законодательству, предусмотрено лишение свободы на срок до года или большой штраф. Сам Дан, в адрес которого высказали угрозу, не комментировал этот инцидент.

Как писал "Телеграф", в воскресенье, 18 мая, в Румынии состоялся второй тур президентских выборов. Граждане страны решали, кто будет править ими в ближайшие несколько лет — проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан или пророссийский популист Джордже Симион.

По результатам выборов победу одержал Никушор Дан. Ультраправый румынский политик, путинист и лидер партии AUR Джордже Симион вынужден был признать поражение на выборах президента Румынии после того, как по результатам подсчета 99,82% отданных на выборах голосов он получил 46,22% против 53,78% у его оппонента. Путинист даже поздравил с победой проевропейского кандидата.