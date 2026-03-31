Випадковість чи "український слід"? Як цукерки Roshen могли з'явитись у рекламі Cartier

Український виробник мимоволі отримав світову рекламу

Цукерки Roshen засвітились у рекламі найвідомішого ювелірного бренду Cartier. Ймовірно, вони з'явилися у ролику випадково, можливо, їх підклала українка, яка є членом команди Cartier.

"Телеграф" розповідає, що відомо про появу рошенівських карамельок Sweet Drop ("Молочна крапля") у рекламі всесвітньо відомого французького ювелірного дому. Варто зазначити, що це не є рекламним ходом з боку Roshen. Якщо це було б так, компанія просувала б ролик як власну рекламу, а вона цього не робить.

Цукерки Рошен засвітилися у рекламі Cartier — що відомо

Головний герой ролика — учасник популярного південнокорейського гурту Stray Kids Хван Х'ьонджін сидить за столом і смакує українськими цукерками, демонструючи персні, годинник та браслети. Фото артиста з прикрасами та цукерками розмістили на обкладинці квітневого номеру журналу ELLE Korea за 2026 рік.

Варто зазначити, що Stray Kids — одна з топових K-pop (Korean pop) груп зараз, вона має мільйони фанів по всьому світу. Хван Х'ьонджін є амбасадор Cartier. Охоплення відео — десятки мільйонів, тому Roshen мимоволі потрапили в контент світового рівня.

Хван Х'ьонджін

Як цукерки Roshen могли опинитися в кадрі

Достеменно це невідомо, можливо, це просто випадковість. Мережею ходять чутки, що до команди Cartier може бути дотична українка яка "підсунула" цукерки, але підтвердження цьому немає.

"Рошен" також опублікував у соцмережах кадр з Хван Хьон Джін та власними цукерками. Однак нічого не прояснив. "Це просто ідеально. Голос Хьонджіна + Картьє = чиста естетика. Справжній витвір мистецтва для вух і очей", написали в компанії під фото співака зі своїми цукерками.

Цукерки "Рошен" продають в Кореї за сотні гривень

В мережі пишуть, що рошенівські цукерки популярні в Південній Кореї. Карамельки Sweet Drop продають за ціною від 13 800 вон (майже 395 гривень) до 23 000 вон (майже 658 гривень) за кілограмову упаковку.

Скільки Sweet Drop коштують у Кореї

Скільки "Молочна крапля" коштує в Україні та яка вона на смак

В Україні така сама упаковка цукерок "Молочна крапля" на 1 кг коштує менш як 200 гривень. Ціни стартують від 176 гривень.

Скільки Sweet Drop коштують в Україні

Упаковка цукерок "Молочна крапля"

Це — тверда молочна карамель кремового кольору з молочною начинкою. Оболонка дає приємний хруст, а начинка схожа на згущене молоко — тягуча з яскравим молочним смаком та ароматом. Цукерка має насичений карамельно-вершковий смак й аромат, схожі на варене згущене молоко.

Карамель "Молочна крапля"

