Случайность или "украинский след"? Как конфеты Roshen могли появиться в рекламе Cartier

Украинский производитель невольно получил мировую рекламу

Конфеты Roshen засветились в рекламе самого известного ювелирного бренда Cartier. Вероятно, они появились в ролике случайно, возможно, их подложила украинка, которая является членом команды Cartier.

"Телеграф" рассказывает, что известно о появлении рошеновских карамелек Sweet Drop ("Молочная капля") в рекламе всемирно известного французского ювелирного дома. Стоит отметить, что это не рекламный ход со стороны Roshen. Если бы это было так, компания продвигала бы ролик как собственную рекламу, а она этого не делает.

Главный герой ролика — участник популярной южнокорейской группы Stray Kids Хван Хьонджин сидит за столом и наслаждается украинскими конфетами, демонстрируя кольца, часы и браслеты. Фото артиста с украшениями и конфетами разместили на обложке апрельского номера журнала ELLE Korea за 2026 год.

Стоит отметить, что Stray Kids – одна из топовых K-pop (Korean pop) групп сейчас, она имеет миллионы фанатов по всему миру. Хван Хьонджин является амбассадором Cartier. Охват видео – десятки миллионов, поэтому Roshen невольно попали в контент мирового уровня.

Как конфеты Roshen могли оказаться в кадре

Доподлинно это неизвестно, может быть, это просто случайность. По сети ходят слухи, что к команде Cartier может быть причастна украинка, которая "подсунула" конфеты, но подтверждения этому нет.

"Рошен" также опубликовал в соцсетях кадр с Хван Хьонджином и собственными конфетами. Однако ничего не прояснил. "Это просто идеально. Голос Хенджина + Картье = чистая эстетика. Настоящее произведение искусства для ушей и глаз", написали в компании под фото певца со своими конфетами.

Конфеты "Рошен" продают в Корее за сотни гривен

В сети пишут, что рошеновские конфеты популярны в Южной Корее. Карамельки Sweet Drop продают по цене от 13 800 вон (почти 395 гривен) до 23 000 вон (почти 658 гривен) за килограммовую упаковку.

Сколько "Молочная капля" стоит в Украине и какая она по вкусу

В Украине такая же упаковка конфет "Молочная капля" на 1 кг стоит менее 200 гривен. Цены стартуют от 176 гривен.

Это – твердая молочная карамель кремового цвета с молочной начинкой. Оболочка дает приятный хруст, а начинка похожа на сгущенку — тягучая с ярким молочным вкусом и ароматом. Конфета имеет насыщенный карамельно-сливочный вкус и аромат, похожие на вареную сгущенку.

