На черзі — "золотий" хлопчик? Кого Трамп бачить своїм наступником

Американський лідер Дональд Трамп назвав віцепрезидента Джей Ді Венса та держсекретаря Марка Рубіо "командою мрії" на президентські вибори 2028 року. Одного з них він вже охрестив "дуже хорошим" кандидатом в президенти.

Про це повідомляє The Hill. Зазначається, що під час виступу на заході на честь Тижня національної поліції Трамп назвав Джей Ді Венса "ідеальним".

"Кому подобається Джей Ді Венс? Кому подобається Марко Рубіо? Чудово. Звучить як хороший вибір", — зазначив американський президент.

За його словами, це два сильних кандидати, однак підтримувати відкрито одного з них Трамп не планує.

"Це не означає, що ви маєте мою підтримку за будь-яких обставин. Але знаєте… я думаю, що це схоже на кандидата в президенти та кандидата в віцепрезиденти", – додав він.

Зауважимо, що Венса та Рубіо називають двома головними фігурами у неформальній боротьбі за майбутнє лідерство в Республіканській партії та кандидатами у президенти на виборах 2028 року. Адже за даними щорічного опитування учасників Конференції консервативних політичних дій (CPAC), Венс отримав 53% підтримки та посів перше місце, тоді як Рубіо набрав 35% і закріпився на другій позиції.

Що відомо про Венса та Рубіо

Джей Ді Венс мав важке дитинство, адже його мати страждала від наркотичної залежності, тому вихованням хлопця здебільшого займалися бабуся з дідусем. Спочатку він мав ім'я Джеймс Дональд Боуман, але пізніше змінив його на Джей Ді Венса. Після навчання у середній школі Венс вступив на службу в Корпус морської піхоти США. Служив в Іраку офіцером зі зв'язків із ЗМІ, але прямої участі в боях не брав.

Вчився в Університеті Огайо та у Єльській школі права. Свого часу працював як адвокатом, так і керував кількома компаніями. У 2022 став сенатором-республіканцем від штату Огайо.

Джей Ді Венс

Цікаво, що до 2024 Венс називав Дональда Трампа "непридатним для найвищої посади" у США, порівнював його з Гітлером, казав, що Трамп є "опіоїдом для мас". А себе Джей Ді Венс вважав "хлопцем, який ніколи не буде за Трампа".

Марко Рубіо народився у Маямі, його дитинство минуло в Лас-Вегасі (Невада). У шкільні роки був "зіркою" футбольної команди старшої школи Південного Маямі. Навчався в Університеті Флориди. Його кар'єра з 1998 почалась з політики, адже вже у 1998 році він був обраний до міського правління Західного Маямі, у 1999 — до Палати представників Флориди.

Марко Рубіо

З 3 січня 2011 року по 20 січня 2025 ріку був сенатором від Флориди. У 2024 році голосував проти надання допомоги Україні.

