Трамп аж почервонів. Перша леді довела чоловіка до збентеження несподіваним жестом (фото)

На рідкісних кадрах Трамп дуже зніяковів

Всі звикли, що між Меланією та Дональдом Трампом на людях так і віє холодом. Багато хто досі пам’ятає відео, де перша леді відкидає руку чоловіка. Але днями у Білому домі все пройшло у теплішій атмосфері.

У середу, 6 травня, у Східній залі Білого дому подружжя урочисто прийняло матерів військовослужбовців на честь майбутнього свята Дня матері 10 травня. Але головною подією став рідкісний прояв почуттів між Меланією та Дональдом: перша леді не просто тепло обійняла президента, а й обмінялася з ним повітряним поцілунком, який для цієї стриманої пари виглядає як сенсація.

Виступаючи за трибуною, Меланія вирішила додати особистих ноток у свою промову. "Більшість знають мого чоловіка як сильного головнокомандувача, але його емпатія виходить за рамки цієї ролі і формує турботливого лідера", — сказала вона.

Ці слова викликали в залі добрий сміх: Трамп у цей момент розплився в усмішці, трохи почервонів від збентеження і широко розвів руками, явно насолоджуючись компліментом. Закінчуючи виступ, дружина Трампа передала слово чоловікові, а він ніжно відповів їй у мікрофон: "Дякую, люба, чудова робота".

