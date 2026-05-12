На очереди — "золотой" мальчик? Кого Трамп видит своим преемником

Один из них получил более 50% поддержки в опросе

Американский лидер Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марка Рубио "командой мечты" на президентские выборы 2028 года. Одного из них он уже окрестил "очень хорошим" кандидатом в президенты.

Об этом сообщает The Hill. Отмечается, что во время выступления на мероприятии в честь Недели национальной полиции Трамп назвал Джей Ди Венса "идеальным".

"Кому нравится Джей Ди Вэнс? Кому нравится Марко Рубио? Прекрасно. Звучит как хороший выбор", — отметил американский президент.

По его словам, это два сильных кандидата, однако открыто поддерживать одного из них Трамп не планирует.

"Это не значит, что у вас есть моя поддержка при любых обстоятельствах. Но знаете… я думаю, что это похоже на кандидата в президенты и кандидата в вице-президенты", – добавил он.

Заметим, что Венса и Рубио называются двумя главными фигурами в неформальной борьбе за будущее лидерство в Республиканской партии и кандидатами в президенты на выборах 2028 года. Ведь по данным ежегодного опроса участников Конференции консервативных политических действий (CPAC), Вэнс получил 53% поддержки и занял первое место, тогда как Рубио набрал 35% и закрепился на второй позиции.

Что известно о Венсе и Рубио

У Джей Ди Вэнса было тяжелое детство, ведь его мать страдала от наркотической зависимости, поэтому воспитанием парня в основном занимались бабушка с дедушкой. Сначала он имел имя Джеймс Дональд Боуман, но позже сменил его на Джей Ди Венса. После обучения в средней школе Вэнс поступил на службу в Корпус морской пехоты США. Служил в Ираке офицером по связям со СМИ, но прямого участия в боях не принимал.

Учился в Университете Огайо и в Йельской школе права. В свое время работал как адвокатом, так и руководил несколькими компаниями. В 2022 году стал сенатором-республиканцем от штата Огайо.

Джей Ди Вэнс

Интересно, что до 2024 года Венс называл Дональда Трампа "непригодным для высшей должности" в США, сравнивал его с Гитлером, говорил, что Трамп является "опиоидом для масс". А себя Джей Ди Вэнс считал "парнем, который никогда не будет за Трампа".

Марко Рубио родился в Майами, его детство прошло в Лас-Вегасе (Невада). В школьные годы был "звездой" футбольной команды старшей школы Южного Майами. Учился в Университете Флориды. Его карьера с 1998 началась с политики, ведь уже в 1998 году он был избран в городское правление Западного Майами, в 1999 — в Палату представителей Флориды.

Марк Рубио

С 3 января 2011 года по 20 января 2025 был сенатором от Флориды. В 2024 году голосовал против предоставления помощи Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему в США решили снизить количество войск в Европе.