Трамп має психічний розлад? Що кажуть лікарі про стан здоров’я президента США

Цього року голові Білого дому виповниться 80

У президента США Дональда Трампа можуть бути серйозні проблеми зі здоров'ям. Адже понад 36 лікарів стверджують, що він має психічний розлад.

Про це пише Zeit. За словами видання, світ вже не один рік спостерігає як Трамп плутає факти, каже непов'язані між собою речі та іноді засинає на засіданнях.

Останнє сталось 11 травня у Білому домі, коли президент США задрімав. Скандальне фото обурило Овальний кабінет та змусило виправдовуватись: "Він довго моргає". Втім це не заважає фахівцям складати до купи усі факти та непокоїтись про здоров'я Трампа.

Так, нещодавно 36 неврологів, психіатрів та психологів опублікували заяву, де висловили своє занепокоєння. За їхніми словами, дії президента США, його поведінка викликають питання до його когнітивних та розумових здібностей.

"Його когнітивні функції погіршилися. Його промови неорганізовані, він говорить беззмістовно, робить незв'язні відступи, плутає факти та робить незрозумілі, раптові зміни в політиці. Він також помітно сонливий під час важливих публічних заходів", — написали лікарі.

Трамп задрімав

На їхню думку, ототожнення себе з Папою Римським, міфічними героями тощо, це серйозні сигнали. Фахівці вважають, що за цим образом уседозволеності можуть ховатись серйозні проблеми.

"У Трампа серйозно порушені судження та брак контролю імпульсів. Наприклад, коли він безрозсудно погрожує насильством, виступає за смертельне насильство проти цивільних осіб або підтримує позасудові заходи. Його самоконтроль значно постраждав. Він фіксується на думках чи діях і не може подумки від них відхилитися. Часом він демонструє маніакальні стани, наприклад, коли він публікує 150 постів у соціальних мережах за одну ніч. Крім того, він страждає від марення переслідування", — кажуть лікарі.

Втім невролог Девід Ніколл та лікар Тріша Грінхалг наголошують, що ставити діагноз будь-кому на основі повідомлень ЗМІ і без додаткових обстежень — хибний шлях. На їхню думку, Трампу потрібне клінічне обстеження.

Додамо, що цього року йому виповнюється 80 років. Трамп вже наголосив, що у травні має пройти обов'язкове медичне обстеження, про результати якого повідомить одразу.

