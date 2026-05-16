Гороскоп на 17 травня за Таро: таємні страхи в Овнів, давні мрії у Тельців

День принесе уроки стійкості та готовності до змін

"Телеграф" склав гороскоп на 17 травня за картами Таро. Цей день принесе кожному знаку Зодіаку важливі уроки внутрішньої сили та готовності до змін, щоб впевнено рухатися до своїх цілей, попри будь-які несподіванки долі.

♈ Овен (21 березня — 19 квітня) — Місяць

Ви можете зіткнутися з таємними страхами, незрозумілими сумнівами чи прихованими мотивами. Не вірте всьому, що чуєте, і ретельно перевіряйте інформацію, що надходить, на правдивість.

♉ Телець (20 квітня — 20 травня) — Зірка

На вас чекає наснажливий день, наповнений світлою надією, вірою в майбутнє та оптимізмом. Ваші давні заповітні мрії починають набувати реальних контурів і наближатися до здійснення. Творіть і вірте у свої сили.

♊ Близнюки (21 травня — 20 червня) — Імператор

Цей день вимагатиме від вас дисципліни та рішучості. Наведіть порядок у справах та візьміть під контроль поточні робочі завдання. Ваше вміння керувати допоможе завоювати авторитет серед колег та близьких.

♋ Рак (21 червня — 22 липня) — Ієрофант

Неділя ідеально підходить для дотримання традицій, навчання або отримання мудрої поради. Намагайтеся прислухатися до думки старших чи досвідчених людей у вашому оточенні. День схиляє до духовних пошуків та зміцнення давніх сімейних зв’язків.

♌ Лев (23 липня — 22 серпня) — Закохані

Перед вами може постати важливий вибір, що потребує гармонії між серцем та розумом. В особистих стосунках настає час щирих розмов та зближення з партнером. Довіряйте своїй інтуїції та робіть крок назустріч тому, що справді любите.

♍ Діва (23 серпня — 22 вересня) — Колісниця

Ви відчуєте потужний приплив енергії та сильне бажання рухатися до своїх цілей. Будь-які поїздки, подорожі чи нові проєкти мають успіх. Головне — зберігати самовладання та не дозволяти емоціям збивати вас із наміченого курсу.

♎ Терези (23 вересня — 22 жовтня) — Сила

Вам знадобляться не фізичні м’язи, а терпіння та внутрішня стійкість. Ви зможете легко приборкати будь-який конфлікт чи складну ситуацію за допомогою дипломатії. Проявіть великодушність до навколишніх, і вони відповідять вам щирою подякою.

♏ Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) — Самітник

День закликає вас сповільнити біг, побути наодинці із собою та переосмислити плани. Це чудовий час для медитації, читання книг чи глибокого аналізу недавніх подій. Внутрішня тиша допоможе вам знайти відповіді на питання, що давно хвилювали.

♐ Стрілець (22 листопада — 21 грудня) — Справедливість

Усі ваші минулі вчинки принесуть закономірні, чесні та цілком заслужені результати. Якщо вам потрібно підписувати документи або вирішувати юридичні справи, закон буде на вашому боці. Уникайте упереджених суджень у спілкуванні.

♑ Козоріг (22 грудня — 19 січня) — Колесо Фортуни

День принесе несподівані зміни, випадкові збіги та нові вдалі можливості. Доля сама повертає події в потрібну сторону, тому не намагайтеся чинити опір потоку. Ловіть момент.

♒ Водолій (20 січня — 18 лютого) — Помірність

Неділя наповнить вас відчуттям внутрішнього спокою, душевного балансу та гармонії. Постарайтеся уникати будь-яких крайнощів у їжі, витратах, поведінці чи прояві емоцій. М’який компроміс та неквапливість допоможуть залагодити будь-які старі розбіжності.

♓ Риби (19 лютого — 20 березня) — Вежа

День може принести раптову руйнацію старих планів, стереотипів або стосунків, що віджили своє. Не бійтеся цих різких змін, адже вони звільняють місце для чогось нового. Це допоможе почати будувати міцніший фундамент.