Трамп проміняв 56-річну Меланію на трьох гарячих дівуль у Китаї (фото)

Одна з них — 29-річна "Міс Вірджинія"

Президент США Дональд Трамп проводить офіційний візит до Китаю, де відбувається його перша з 2017 року зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном. У цій триденній поїздці главу Білого дому не супроводжує дружина Меланія. Замість першої леді до Пекіна прибула велика делегація, у складі якої виділяються три чарівні помічниці Трампа, які зазвичай залишаються у тіні.

Поки дружина Трампа знаходиться вдома у США, ключові позиції в американській делегації зайняли три молоді співробітниці Білого дому. Про це повідомляє Daily Express.

29-річна Анна Келлі

Заступник прессекретаря Білого дому. Уродженка Вірджинії та володарка титулу "Міс Ярмарок штату Вірджинія 2019" (Miss State Fair of Virginia 2019).

Анна Келлі. Фото: AnnaKellyGOP/X

35-річна Наталі Харп

Колишня телеведуча з Каліфорнії, яка перемогла рак кісток. Приєдналася до команди Трампа у 2022 році та отримала у ЗМІ прізвисько "живий принтер", оскільки завжди возить із собою бездротовий пристрій для оперативного друку новин президенту у поїздках.

Наталі Харп. Фото: Getty Images

Наталі Харп у 2019 році. Фото: Getty Images

30-річна Марго Мартін

Спеціальний помічник та радник з комунікацій. Вона відповідає за соцмережі Трампа, постійно знімає його на iPhone і перетворює випадкові кадри на вірусні політичні меми.

Марго Мартін. Фото: instagram.com/margomartin

Крім цього жіночого тріо, Трамп привіз до Китаю впливову команду політиків, родичів та лідерів світового бізнесу, включаючи сина Еріка та невістку Лару Трамп, держсекретаря США Марка Рубіо, а також генерального директора Apple Тіма Кука та засновника Tesla Ілона Маска.

Фото: Getty Images

Чому Меланія Трамп залишилася вдома

Відсутність першої леді, яка супроводжувала чоловіка під час його минулого китайського турне у 2017 році, викликала багато запитань. За даними New York Post, Меланія залишилася у Вашингтоні з поважної причини — заради щільного графіка роботи над своєю кампанією Be Best, де вона зараз повністю зосереджена на проєктах у сфері захисту дітей та опіки.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що між подружжям залишаються напружені стосунки. Лише нещодавно Меланія демонстративно відкинула руку чоловіка на публіці. Цей інцидент експерти оцінили таким, що руйнує репутацію Трампа як сильного чоловіка та політика. При цьому днями перша леді США розхвалила чоловіка до почервоніння.