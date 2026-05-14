Сі Цзіньпін переграв Трампа у його ж психологічній грі: незручний момент потрапив на відео

Китайський лідер дзеркально відреагував на фірмовий жест президента США

Візит президента США Дональда Трампа в Китай супроводжувався цікавим моментом під час першого рукостискання з президентом Китаю Сі Цзіньпін. Трамп намагався домінувати під час нього, як робив із іншими лідерами, одна Сі успішно його переграв.

Момент потрапив на відео — Трамп міцно стискає руку Сі та тягне до себе. Подібний трюк він провертав і з президентом РФ Володимиром Путіним під час його візиту на Аляску. Зазвичай аналітики називають це демонстрацією сили чи контролю та "підлітковим" рукостисканням. Та президент Китаю відреагував дзеркально — він не дав Трампу притягнути свою руку та їхнє рукостискання було схоже на перетягування каната.

Відбувалось все це на тлі того, що Сі Цзіньпін наголосив, що країни мають бути партнерами, а не суперниками.

Фотографи зафіксували декілька курйозних моментів "перетягування" між Сі та Трампом/ Фото: GettyImages

Зауважимо, подібні рукостискання та прояви сили Трамп практикував не тільки з Сі чи Путіним, а й на зустрічах з іншими світовими лідерами. До прикладу, на саміті в Єгипті з президентом Франції Емануелем Макроном він влаштував "армрестлінг", а очільника Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана змусив підняти палець угору, що може трактуватися в деяких регіонах Близького Сходу як вульгарний жест.

Важливо знати: Це перший візит Трампа до Китаю майже за дев'ять років — востаннє він був в цій країні у листопаді 2017 року під час його першого президентського терміну. Окрім тарифів та питань торгівлі обговорюватимуть війну в Ірані та позицію Трампа щодо Тайваню, зокрема щодо продажу зброї.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в молодості Трамп уникав рукостискань, адже боявся мікробів. Та пізніше, зробив своє рукостискання фішкою.