Для Кремля Грем став символом американської підтримки України

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Померлий американський сенатор Ліндсі Грем був одним із найактивніших та найрішучіших прихильників України у Вашингтоні. Республіканець регулярно виступав за посилення військової підтримки Києва, переконував, що допомога Україні є не витратою, а стратегічною перевагою для США. Водночас в Росії його вважали екстремістом.

"Україна — це перевага для США"

Під час візиту до Києва за кілька днів до своєї раптової смерті, Ліндсі Грем заявив, що союз із Україною є великою вигодою для Сполучених Штатів. За його словами, цьому сприяють три ключові фактори: співпраця у сфері критично важливих ресурсів, українські військові технології та майбутня відбудова країни.

"Якщо хтось запитає вас, чи є союз з Україною тягарем чи перевагою для Сполучених Штатів… Я думаю, що союз з Україною — це величезна перевага для Сполучених Штатів", — заявив сенатор.

Саме Грем є одним з авторів жорстких санкційних ініціатив проти РФ. Він підтримує законопроєкти, які мають обмежити доходи Росії від експорту енергоносіїв, а також закликає Китай, Індію та інших партнерів Москви припинити підтримувати російську економіку через закупівлю нафти й газу.

Ліндсі Грем із дроном-перехоплювачем P1-SUN/ Фото: SkyFall

Чому в Росії Грема вважають ворогом

Через активну підтримку України Ліндсі Грем став одним із найбільш ненависних американських політиків для російської пропаганди. У травні 2025 року сенатор звернувся безпосередньо до громадян РФ, закликавши їх звернути увагу на наслідки політики Кремля. Він заявив, що Володимир Путін веде Росію до ізоляції через війну проти України, великі втрати серед військових та економічні проблеми.

"Російському народу: Путін веде вас у прірву. Десятки тисяч загиблих і поранених російських військових. Економіка, менша за розмір Італії, має більший тиск. Росія ізольована як ніколи", — заявив Грем.

Також роспропаганда розповсюджувала змонтоване відео про Грема, де він начебто сказав, що смерті росіян — вигідне вкладення. У відповідь російська влада відкрила проти сенатора кримінальну справу, оголосила його у розшук, а його ім’я внесли до переліку осіб, яких Росфінмоніторинг вважає причетними до терористичної та екстремістської діяльності.

Російські посадовці та пропагандисти регулярно атакували Грема особистими образами. Зокрема, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв називав американського сенатора русофобом, дурнем та рептилоїдом — і це ще найм'якіші вислови.

Лише за кілька днів до смерті "Телеграф" спілкувався із сенатором Гремом. Він заявляв, що влітку 2026 потрібно посилити тиск на Володимира Путіна. Грем сподівався зменшити кількість покупців російських енергоносіїв.