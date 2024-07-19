Зі святом Іллі Пророка 2025! Гарні листівки та побажання своїми словами

Привітайте близьку людину зі святом, яке по-новому відзначається 20 липня

У неділю, 20 липня, згідно з новоюліанським церковним календарем, православні та греко-католики в Україні відзначають День пророка Іллі, який жив у IX столітті до нашої ери в Ізраїльському царстві. Раніше це свято щорічно припадало на 2 серпня.

Пророк Ілля — старозавітний святий, який особливо шанується ще з часів Київської Русі. Все своє життя він присвятив служінню Богу та протистоянню язичництву.

Цього дня християни зазвичай йдуть до церкви, щоб помолитися святому пророку, якого в народі називають вісником осені. Після служби рідні збираються разом за святковою трапезою.

До свята Дня пророка Іллі 2025 "Телеграф" підготував добірку красивих привітань, а також листівки та картинки, які ви можете надіслати рідним та друзям у месенджерах чи соціальних мережах.

З Днем святого пророка Іллі 2025: проза, листівки і картинки

В Іллін день бажаю сонячного настрою, радості та натхнення, доброти та успіхів! Нехай навколо панує атмосфера любові та достатку. Бажаю чудового врожаю у всіх сферах! Віри бажаю міцної, кохання – справжнього, дружби – вірної, добра та мудрості!

Нехай Іллін день наповниться радісним настроєм, добрими новинами та удачею! І нехай у душі пануватиме гармонія та щастя, адже літо триває, попереду ще стільки прекрасних моментів! Бажаю божого благословення, чудового врожаю та сонячних днів!

Вітаю зі святом святого Іллі! Цього дня будь поруч зі своїми близькими, і нехай пророк благословить усіх вас! Любові, благодаті та радості всім нам!

В Іллін день бажаю радості та доброти! Нехай твоє життя буде безхмарним, як небо. Бажаю зібрати щедрий урожай та отримати Боже благословення на щасливе життя! Нехай аромат свіжої випічки наповнить оселю затишком та теплом!

Нагадаємо, що 24 липня за старим стилем відзначається день Ольги. Раніше ми розповідали, як святу треба вітати по-новому.