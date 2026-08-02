Палає важливий НПЗ, база ракетоносців та WB: Росію всю ніч атакували дрони (відео)
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Свіжі кадри з місць подій показують масштаб загоряння
У ніч на 2 серпня дрони вкотре атакували Росію. Під ударом опинилися Саратовський нафтопереробний завод та аеродром Енгельса, а в Самарській області склад Wildberries.
Відповідна інформація з’явилася у соціальних мережах. Там публікують фото та відео з місць подій.
На кадрах видно, що на двох локаціях почалася серйозна пожежа, а в небо здіймаються стовпи чорного та густого диму.
Атака по Саратовському НПЗ
Вибухи пролунали приблизно після 3 години ночі.
"В результаті атаки БПЛА пошкодження цивільної інфраструктури в Саратові та Енгельсі. На місці працюють усі оперативні служби", — заявив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.
За попередніми даними, у зоні поразки могли опинитися:
- установка каталітичного риформінгу ЛЧ-35-11/600;
- установка ЕЛОУ-АВТ-6 (електрознесолення та атмосферно-вакуумної перегонки нафти);
- установка каталітичного риформінгу Л-35-11/300;
- установка ізомеризації пентан-гексанової фракції.
Саратовський нафтопереробний завод — один із найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відомий як завод "Крекінг". Завод є частиною структури нафтової компанії "Роснефть".
Обсяг переробки нафти станом на 2020 рік – 7,2 млн. тонн, 2023 року – 4,8 млн. тонн. Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил держави-агресора. НПЗ виготовляє понад 20 видів продукції: неетильовані бензини, дизельне паливо, мазут усіх основних марок, бітуми, вакуумний газойль, технічну сірку тощо.
Саратовський НПЗ вже не раз був атакований дронами:
- 10 серпня 2025 року, в результаті атаки БпЛА, суттєві пошкодження зазнали технічні конструкції установки ЕЛОУ-АВТ-6, а також з’єднувальний установки заводу трубопровід.
- У ніч проти 16 вересня 2025 року.
- 20 вересня 2025 року вночі на території заводу спалахнула пожежа після атаки дронами. Удар припав на естакаду підприємства.
- У ніч на 16 жовтня 2025 року.
- У ніч на 3 листопада 2025 року.
- 11 листопада 2025 року.
- 14 та 28 листопада 2025 року.
- 12 грудня 2025 року НПЗ було знову атаковано. Це сталося незадовго після поновлення роботи після попередніх атак.
- 21 березня 2026 року.
- Вночі на 31 травня 2026 року. Удар прийшовся по установці ізомеризації та резервуарний парк заводу.
- 8 липня 2026 року. В результаті зафіксовано пожежу на установці ізомеризації пентан-гексанової фракції, а також займання технологічних комунікацій у районі встановлення ЕЛОУ-АВТ-6 та резервуарного парку. Завод зупинив роботу.
Атака з аеродрому
На території російської авіабази, яка розташована в Енгельсі Саратовської області, прогримів потужний вибух внаслідок удару дронами.
Саме тут базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, які Росія регулярно використовує для запуску крилатих ракет по території України. Крім літаків, на базі розташовані склади боєприпасів, паливна інфраструктура та об’єкт.
Енгельс розташований приблизно за 650-700 кілометрів від кордону України. Аеродром захищений безліччю засобів протиповітряної оборони.
Wildberries в Самарській області
Згідно з інформацією в мережі, в селищі міського типу Новосімейкіне в Самарській області після вибухів спалахнув склад Wildberries.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 31 липня російські регіони зазнали масштабної атаки безпілотників. За попередніми даними, під удар міг потрапити розподільчий центр Wildberries у Волгограді.