Палає важливий НПЗ, база ракетоносців та WB: Росію всю ніч атакували дрони (відео)

Свіжі кадри з місць подій показують масштаб загоряння

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У ніч на 2 серпня дрони вкотре атакували Росію. Під ударом опинилися Саратовський нафтопереробний завод та аеродром Енгельса, а в Самарській області склад Wildberries.

Відповідна інформація з’явилася у соціальних мережах. Там публікують фото та відео з місць подій.

На кадрах видно, що на двох локаціях почалася серйозна пожежа, а в небо здіймаються стовпи чорного та густого диму.

Атака по Саратовському НПЗ

Вибухи пролунали приблизно після 3 години ночі.

"В результаті атаки БПЛА пошкодження цивільної інфраструктури в Саратові та Енгельсі. На місці працюють усі оперативні служби", — заявив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

За попередніми даними, у зоні поразки могли опинитися:

установка каталітичного риформінгу ЛЧ-35-11/600;

установка ЕЛОУ-АВТ-6 (електрознесолення та атмосферно-вакуумної перегонки нафти);

установка каталітичного риформінгу Л-35-11/300;

установка ізомеризації пентан-гексанової фракції.

Саратовський нафтопереробний завод — один із найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відомий як завод "Крекінг". Завод є частиною структури нафтової компанії "Роснефть".

Саратовський нафтопереробний завод

Обсяг переробки нафти станом на 2020 рік – 7,2 млн. тонн, 2023 року – 4,8 млн. тонн. Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил держави-агресора. НПЗ виготовляє понад 20 видів продукції: неетильовані бензини, дизельне паливо, мазут усіх основних марок, бітуми, вакуумний газойль, технічну сірку тощо.

Саратовський НПЗ вже не раз був атакований дронами:

10 серпня 2025 року, в результаті атаки БпЛА, суттєві пошкодження зазнали технічні конструкції установки ЕЛОУ-АВТ-6, а також з’єднувальний установки заводу трубопровід.

У ніч проти 16 вересня 2025 року.

20 вересня 2025 року вночі на території заводу спалахнула пожежа після атаки дронами. Удар припав на естакаду підприємства.

У ніч на 16 жовтня 2025 року.

У ніч на 3 листопада 2025 року.

11 листопада 2025 року.

14 та 28 листопада 2025 року.

12 грудня 2025 року НПЗ було знову атаковано. Це сталося незадовго після поновлення роботи після попередніх атак.

21 березня 2026 року.

Вночі на 31 травня 2026 року. Удар прийшовся по установці ізомеризації та резервуарний парк заводу.

8 липня 2026 року. В результаті зафіксовано пожежу на установці ізомеризації пентан-гексанової фракції, а також займання технологічних комунікацій у районі встановлення ЕЛОУ-АВТ-6 та резервуарного парку. Завод зупинив роботу.

Саратовський нафтопереробний завод

Атака з аеродрому

На території російської авіабази, яка розташована в Енгельсі Саратовської області, прогримів потужний вибух внаслідок удару дронами.

Саме тут базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, які Росія регулярно використовує для запуску крилатих ракет по території України. Крім літаків, на базі розташовані склади боєприпасів, паливна інфраструктура та об’єкт.

Енгельс розташований приблизно за 650-700 кілометрів від кордону України. Аеродром захищений безліччю засобів протиповітряної оборони.

Wildberries в Самарській області

Згідно з інформацією в мережі, в селищі міського типу Новосімейкіне в Самарській області після вибухів спалахнув склад Wildberries.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 31 липня російські регіони зазнали масштабної атаки безпілотників. За попередніми даними, під удар міг потрапити розподільчий центр Wildberries у Волгограді.