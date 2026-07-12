Для Кремля Грэм стал символом американской поддержки Украины

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Умерший американский сенатор Линдси Грэм был одним из самых активных и решительных поклонников Украины в Вашингтоне. Республиканец регулярно выступал за усиление военной поддержки Киева, убеждая, что помощь Украине является не расходом, а стратегическим преимуществом для США. В то же время в России его считали экстремистом.

"Украина — это преимущество для США"

Во время визита в Киев за несколько дней до своей внезапной смерти Линдси Грэм заявил, что союз с Украиной является большой выгодой для Соединенных Штатов. По его словам, этому способствуют три ключевых фактора: сотрудничество в сфере критически важных ресурсов, украинские военные технологии и будущее восстановление страны.

"Если кто-то спросит вас, есть ли союз с Украиной бремя или преимущество для Соединенных Штатов… Я думаю, что союз с Украиной — это огромное преимущество для Соединенных Штатов", — заявил сенатор.

Именно Грэм является одним из авторов жестких санкционных инициатив против РФ. Он поддерживает законопроекты, которые должны ограничить доходы России от экспорта энергоносителей, а также призывает Китай, Индию и других партнеров Москвы прекратить поддерживать российскую экономику из-за закупки нефти и газа.

Линдси Грэм с дроном-перехватчиком P1-SUN/ Фото: SkyFall

Почему в России Грэма считают врагом

Из-за активной поддержки Украины Линдси Грэм стал одним из самых ненавистных американских политиков для российской пропаганды. В мае 2025 года сенатор обратился к гражданам РФ, призвав их обратить внимание на последствия политики Кремля. Он заявил, что Владимир Путин ведет Россию к изоляции из-за войны против Украины, больших потерь среди военных и экономических проблем.

"Российскому народу: Путин ведет вас в пропасть. Десятки тысяч погибших и раненых российских военных. Экономика, меньше размера Италии, имеет большее давление. Россия изолирована как никогда", — заявил Грэм.

Также роспропаганда распространяла смонтированное видео о Грэме, где он якобы сказал, что смерть россиян — выгодное вложение. В ответ российские власти возбудили против сенатора уголовное дело, объявили его в розыск, а его имя внесли в список лиц, которых Росфинмониторинг считает причастными к террористической и экстремистской деятельности.

Российские чиновники и пропагандисты регулярно атаковали Грэма личными оскорблениями. В частности, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев называл американского сенатора русофобом, дураком и рептилоидом — и это еще самые мягкие изречения.

Лишь за несколько дней до смерти "Телеграф" общался с сенатором Грэмом. Он заявлял, что летом 2026 года нужно усилить давление на Владимира Путина. Грэм надеялся снизить количество покупателей российских энергоносителей.