У центрі Москви пролунав вибух, повідомляють про десятки жертв (оновлено)

Інцидент стався у сталінській висотці

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У суботу, 1 серпня, у Москві (Росія) пролунав вибух. За попередніми даними, є щонайменше троє загиблих та 17 осіб у важкому стані.

Про це повідомляє "112". За інформацією джерела, вибух пролунав у ресторані "Balzi Rossi" на Кудринській. Туди направлено десятки нарядів швидкої допомоги та значні сили МНС.

Місце вибуху у Москві

Telegram-канал Baza повідомляє про 3 загиблих. Очевидці розповідають, що на місці багато машин реанімації, а дороги перекриті.

Зазначається, що "хлопок" (так у РФ називають вибухи, Ред.) стався на першому поверсі висотки на Кудринській, у ресторані "Balzi Rossi". Після цього там спалахнув вогонь.

Примітно, що 1 серпня ресторан Balzi Rossi був закритий для звичайних відвідувачів.

Шановні гості, 01 серпня ресторан BALZI ROSSI буде закрито на бенкет. Чекаємо на вас 02 серпня з 12:00 Прес-служба Balzi Rossi

UPD 21:35 Сімнадцять людей перебувають у тяжкому стані в лікарнях Москви. Слідчі розглядають кілька версій події. За однією з них, невідомий проніс до ресторану невстановлений предмет, повідомляє 112.

За деякими даними, 1 серпня у ресторані могли святкувати день народження генерала і перед закладом було багато машин на чорних номерах. Цього дня дні народження могли святкувати:

Володимир Селівестров, генерал-майор, командував 106 дивізією ВДВ. Командував частиною військ, які брали участь у наступі на Київ у 2022 році. Олександр Ярошевич, генерал-лейтенант, начальник Департаменту транспортного забезпечення Міністерства оборони РФ.

Довідка: Житловий будинок на Кудринській площі — одна з семи легендарних "сталінських висоток", побудована в Москві в 1948-1954 роках. Цей хмарочос став новаторським для свого часу: у ньому вперше в СРСР передбачили підземне паркування, спеціальні приміщення для колясок та обладнали квартири сучасною кухонною технікою.

Нагадаємо, вночі й рано вранці в понеділок, 20 липня, Москва і Підмосков’я зазнали масової атаки дронів. Були вражені щонайменше три важливі об’єкти.