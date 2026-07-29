Дешевий кисломолочний сир з "АТБ" і "Сільпо" перевірили на підробку: що показав тест

Дослідили склад, смак, консистенцію та перевірили продукти аптечним йодом на наявність крохмалю

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Кисломолочний сир — один із тих молочних продуктів, які найчастіше підробляється в Україні. "Телеграф" вирішив перевірити, чи можна довіряти бюджетним власним маркам супермаркетів, ми порівняли сир "День у День" з "АТБ" та "Повна чаша" із "Сільпо", перевірили їхній склад, ціну й протестували на домішки крохмалю.

Ми придбали дві пачки 5% кисломолочних сирів. Порівняння показало цікаву картину. Попри однакову жирність, продукти відрізняються як за складом, так і за ціною.

Що в складі кисломолочного сиру з "АТБ" та "Сільпо"

"День у День" має максимально простий склад: незбиране та знежирене коров'яче молоко, закваска і молочнокислі культури. У продукті немає хлориду кальцію чи ферментних препаратів, тому він виглядає ближчим до традиційного кисломолочного сиру.

Склад та харчова цінність кисломолочного сиру "День у День" від "АТБ"/Фото: "Телеграф"

"Повна Чаша" містить незбиране та знежирене молоко, бактеріальну закваску, а також хлорид кальцію і ферментний препарат. Такі добавки є звичайними для промислового виробництва сирів і допомагають покращити згортання молока та збільшити вихід готового продукту.

Склад та харчова цінність кисломолочного сиру "Повна чаша" від "Сільпо"/Фото: "Телеграф"

З погляду складу перевагу можна віддати "День у День", оскільки він містить менше компонентів і виглядає більш натуральним. Водночас різниця не критична.

Тест продукту з "Сільпо" та "АТБ" на натуральність

Серед домішок, які часто використовують недобросовісні виробники — крохмаль. "Телеграф" повірив, чи є він в бюджетних марках кисломолочного сиру. Найпростіший спосіб це зробити, доступний кожному, тест йодом.

Потрібно додати 1-2 краплі звичайного йоду з аптеки на грудку сиру. Натуральний сир лише злегка пожовтіє від кольору йоду. Якщо пляма посиніла або стала фіолетовою, у продукт додали крохмаль для штучного збільшення ваги. Чекати не потрібно: колір змінюється одразу в момент контакту йоду з крохмалем.

Тест йодом на крохмаль показав — обидва кисломолочні сири його не містять. Тож в цьому питанні — нічия.

Ціна питання

Продається кисломолочний сир пачками. У "АТБ" вдалось купити більш крупнозернистий вагою 300 грамів, в "Сільпо" — більш пастоподібний, вагою 185 грамів. В перерахунку на кілограм, ціна кисломолочного сиру "День у день" в "АТБ" 249,33 грн, а "Повна чаша" в "Сільпо" — 210, 76 грн, що вигідніше.

Який сир краще

Обидва зразки дуже гарні — рівномірного білого кольору, з приємним кисломолочним запахом, без сторонніх ароматизаторів та присмаків. Однак суто суб'єктивно, за оцінкою смаку перевагу при дегустації отримав товар з "АТБ". Він більше схожий на домашній кисломолочний сир з дитинства. Натомість "Повна чаша" має менш яскраво виражений смак.

Раніше "Телеграф" порівнював сосиски та сардини з цих супермаркетів. Результати виявились цікавими та іноді — неочікуваними.