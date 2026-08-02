Схема як із Татарським? Таємничий вибух у елітному ресторані Москви обростає цікавими деталями

Серед загиблих — кур’єр, співробітник охорони та відвідувач заходу

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Потужний вибух у московському ресторані "Balzi Rossi" міг бути замахом на одного з російських генералів та гостей його свята. Вибуховий пристрій був захований у коробці з подарунком, який активували дистанційно.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає нові подробиці щодо інциденту, які з’явилися в мережі та на просторах ЗМІ останнім часом.

Як заявляє одне з російських видань із посиланням на власні джерела, метою вибуху нібито були гості приватного заходу, що відбувся на веранді ресторану. Сама вечірка проводилася під посиленою охороною.

Згідно з однією з попередніх версій, охоронець зупинив жінку, яка намагалася занести у приміщення коробку. Вона пояснила, що всередині є подарунок. За попередньою версією, вона, швидше за все, не знала про вміст коробки.

Проте співробітник служби безпеки вирішив перевірити посилку. У цей момент пролунав вибух. Попередньо вважається, що саморобний вибуховий пристрій було активовано дистанційно.

Наразі відомо, що внаслідок пригоди сама жінка-кур’єр загинула. За інформацією джерел, тіло жінки сильно постраждало від вибуху. Повідомляється, що одну з її рук знайшли приблизно за 15 метрів від епіцентру.

Також серед жертв опинився охоронець і один із відвідувачів ресторану. Ще 21 особа постраждала.

Потужність пристрою нібито складала близько одного кілограма у тротиловому еквіваленті. Крім того, воно було начинено металевими кульками, через що поранення отримали люди, які перебували на літній веранді закладу.

Вибух у ресторані "Balzi Rossi"

У суботу, 1 серпня, у столиці Росії місті Москва пролунав вибух. Про це повідомив "112". За інформацією джерела, вибух пролунав на першому поверсі ресторану Balzi Rossi на Кудринській. Після цього там почалося спалах. На місце було направлено десятки нарядів швидкої допомоги та значні сили МНС.

Примітно, що 1 серпня ресторан Balzi Rossi був закритий для звичайних відвідувачів.

Як виглядає ресторан "Balzi Rossi"

Як виглядає ресторан "Balzi Rossi"

Як виглядає ресторан "Balzi Rossi"

За деякими даними, 1 серпня у ресторані могли святкувати день народження генерала і перед закладом було багато машин на чорних номерах. Цього дня дні народження могли святкувати :

Володимир Селівестров, генерал-майор, командував 106 дивізією ВДВ. Командував частиною військ, які брали участь у наступі на Київ у 2022 році. Олександр Ярошевич, генерал-лейтенант, начальник Департаменту транспортного забезпечення Міністерства оборони РФ; Олександр Чайко, головнокомандувач ВКС РФ генерал-полковник; Юнус-Бек Євкуров, генерал армії, заступник міністра оборони РФ.

Згідно з версіями ЗМІ , ймовірною метою нападу був Олександр Чайко. За офіційною інформацією, його день народження був 27 липня. Проте відпраднувати його могли вихідного дня — у суботу, 1 серпня.

Олександр Чайко

Варто додати, що інцидент схожий на той, який стався 2 квітня у кафе "Стріт-арт" у Санкт-Петербурзі. Тоді було ліквідовано "військора" Владлена Татарського, який всіляко підтримував війну в Україні. Одна з відвідувачок вручила йому в подарунок статуетку, яка пізніше здетонувала. У справі підозрюється росіянка Дар’я Трепова, яку вже затримали поліцейські. Втім у Росії відразу нібито знайшли у вибуху "український слід" і офіційно звинуватили в інциденті Україну. 13 квітня ФСБ навіть назвала ім’я та показала фото "українця, який готував убивство".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 2 серпня під аткою опинилися Саратовський нафтопереробний завод та аеродром Енгельса, а в Самарській області — склад Wildberries.