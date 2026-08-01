Не просто запах: чому собак насправді дратують п'яні люди

Чотирилапі вловлюють запах алкоголю, проте це не головне

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П’яні люди – непередбачувані. Через це собаки не можуть зрозуміти, як поводитися з ними правильно.

Про це "Телеграфу" розповіла кінологиня приватного клубу SIRKO CLUB Тетяна Працонь. За її словами, коли людина перебуває під алкогольною чи наркотичною дією, собаки просто не можуть ідентифікувати таку поведінку. При цьому, маючи чудовий нюх, чотирилапі з легкістю вловлюють запах алкоголю і реагують на нього.

До речі, більшість собак реагує на запах спиртного. Коли людина під дією якихось стимуляторів, можливо, це спиртне, наркотичні речовини, людина тоді поводить себе неадекватно. Собака не може ідентифікувати її поведінку і зрозуміти, як правильно з нею поводитися. Тетяна Працонь

Чоловік, що випив, кричить на собаку/Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Раніше "Телеграф" повідомляв, що страх собаки перед конкретними типами людей зазвичай закладається у ранньому віці через перенесений негативний досвід. Наприклад, якщо цуценя злякалося чоловіка з бородою або в капюшоні, така фобія може залишитися з ним назавжди.

Крім того, кінологи попереджають про небезпеку пригощати улюбленців їжею зі свого столу. Власники хочуть порадувати тварин, проте насправді лише шкодять їхньому здоров’ю та скорочують тривалість життя.

Крім того, "Телеграф" розвінчав міф про чорноротих собак. Експертка пояснювала, що насправді означає колір пащі пса.