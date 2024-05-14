Стильне плаття на випускний: топ-6 ідей нарядів, які справлять враження (фото)

Наймодніші фасони суконь на випускний

Перед випускним багато дівчат ламають голову, яку ж сукню обрати для святкового балу. Варіантів багато, проте, кожній випускниці хочеться справді справити враження та стати королевою випускного балу.

Як виявилося, цього сезону в тренді спокійні елегантні вечірні сукні, без зайвого декору та пишних фасонів, пише apostrophe.ua. То яке ж плаття вибрати на випускний?

Топ-6 варіантів суконь на випускний

Сукня з вирізами

Цей фасон підійде дівчатам зі стрункою фігурою та довгими ногами. Обирайте атласну або шовкову сукню з великим розрізом у довжині максі та з бретельками. Що стосується кольорів, то краще зупинитися на базових — чорному або коричневому, проте, можна вибрати щось яскравіше, типу зеленого або синього.

Фото: Pinterest

Чорне плаття

Той самий безпрограшний класичний варіант — маленька чорна сукня. Таке вбрання, якщо його правильно стилізувати взуттям та аксесуарами, зробить вас справжньою красунею. Чорне плаття може мати різні фасони, проте, зверніть увагу на моделі без бретельок та довжину міді.

Фото: Pinterest

Сукня з вирізами на талії

Такий фасон теж у тренді зараз. Сукня створює гарний романтичний образ. Найкраще підібрати довжину міді та V-подібний виріз на шиї, а на талії можуть бути ефектні вирізи – рівні або асиметричні.

Фото: Pinterest

Асиметрична сукня на одне плече

Якщо прагнете екстравагантного образу, придивіться до моделей асиметричних суконь на одне плече. Вони красиво підкреслюють фігуру та лінію плечей. Зараз актуальні моделі з рюшами та воланами.

Фото: Pinterest

Атласна сукня

Ще один класичний варіант, який ніколи не виходить із моди. Це може бути вбрання на бретельках у білизняному стилі або більш скромний фасон. Однак, саме атласна тканина робить таке вбрання особливо елегантним.

Фото: Pinterest

Лялькова сукня

Сукня з вузьким корсетом і пишним низом чудово підкреслить фігуру і надасть образу особливої романтичності та ляльковості. Найкраще вибирати ніжні світлі відтінки, хоча і глибші теж будуть виглядати приголомшливо.

Фото: Pinterest

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