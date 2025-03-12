Що зараз відбувається в Суджі: Сирський поділився подробицями

Підрозділи Сил оборони, у разі потреби, відходять на більш вигідні рубежі

У передмістях Суджі та навколишніх районах операційної зони угруповання "Курськ" продовжуються запеклі бої та ведуться активні бойові дії. Противник залучає штурмові підрозділи десантників та спецназівців з метою прориву нашої оборони.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він підкреслив, що російські війська вже зазнали і продовжують зазнавати на Курщині значних втрат.

Ворог докладає величезних зусиль і не шкодує особового складу для того, щоб витіснити українських військовослужбовців з Курської області РФ і перенести бойові дії на територію Сумської та Харківської областей.

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"У найважчій ситуації моїм пріоритетом було і залишається збереження життів українських воїнів. Для цього підрозділи Сил оборони, у разі необхідності, здійснюють маневр на більш вигідні рубежі", — заявив головнокомандувач ЗСУ.

Станом на 18.00 12 березня, на Курському напрямку наші війська відбили вісім штурмових дій противника.

"Незважаючи на посилений тиск російсько-північнокорейської армії, будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно", — наголосив Сирський.

Ситуація у Суджі на карті

Інформацію про те, що повного виходу ЗСУ з Суджі не сталося, підтверджує моніторингова спільнота DeepState. Фахівці оновили свою карту, де показані райони, за які прямо зараз точаться бої. Вони позначені як сіра зона.

"Ворог здійснює активний тиск зі сходу та півночі, реалізовуючи весь зібраний ресурс протягом довгого часу…Ситуація залишається важкою. Сили Оборони роблять все можливе, щоб зупинити просування ворога", — кажуть у DeepState.

Що відомо про операцію в Курській області

Сили оборони України розпочали операцію в Курській області 6 серпня 2024 року. Українські війська спочатку взяли під контроль близько сотні населених пунктів у Курській області.

З початку Курської операції (із 6 серпня 2024 року по сьогодні) загальні втрати російських військ становлять понад 54,9 тис. осіб. Із них: безповоротні – більш як 22,2 тис., санітарні – 31,8 тис., полонені – 942 особи.

Також уражено або знищено близько 2,1 тис. одиниць військової техніки та озброєнь росіян. Зокрема, 90 танків, 654 бойові бронемашини, п’ять РСЗВ, два засоби ППО, один літак, два гелікоптери, понад 1100 авто, 28 одиниць спецтехніки. Крім того, майже півтори тисячі дронів.

Російська авіація здійснила безпрецедентну кількість ударів по території власної області та внаслідок авіаударів по місту Суджа, цей населений пункт майже повністю зруйнований.

У березні російські війська зуміли досягти успіхів у просуванні в Курській області. В Інституті вивчення війни вважають, що саме рішення Білого дому щодо припинення обміну розвідданими з Україною могло мати руйнівні наслідки для українських захисників.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що генерала Дмитра Красильникова, командувача Оперативного командування "Північ" звільнено з посади. Така інформація з’явилася у публічному просторі після новин про можливий вихід ЗСУ з Курської області.