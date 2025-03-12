Американці вже в дорозі. Трамп повідомив важливі деталі про переговори з Росією

Трамп згадав про 2 квітня та назвав цю дату "великим днем"

Американські чиновники вже прямують до Росії, щоб обговорити питання припинення вогню. За словами президента США Дональда Трампа, подальший розвиток подій "тепер залежить від Росії".

Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому, передає Clash Report. За словами Трампа, Вашингтон отримав "кілька позитивних сигналів" щодо можливого перемир’я.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що США перебувають у "дуже хорошій ситуації", оскільки Україна вже погодилася на припинення вогню.

"Ми вважаємо, що перебуваємо в хорошій ситуації, адже українці погодилися на припинення вогню, і тепер ми побачимо, чи зможемо змусити росіян зробити те саме", — сказав чиновник.

Трамп також анонсував, що 2 квітня стане "дуже великим днем".

"Ми відповідатимемо на зустрічні тарифи ЄС", – заявив президент США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що західні спецслужби оцінюють шанси на згоду РФ на перемир'я протягом 30 днів, як невеликі, а українські посадовці дають менше ніж 50% того, що очільник Росії Путін погодиться на пропозицію.