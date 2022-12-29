Як привітати дорослу дочку з днем народження: найкращі побажання

У побажаннях батьки передають усі свої сподівання та надії

День народження доньки — чудовий привід для батьків ще раз сказати дівчинці про свою любов та нагадати, як вона зробила їх щасливими своєю появою на світ. І на це свято хочеться сказати їй особливі слова.

У привітанні з днем народження дорослої доньки зазвичай бажають жіночого щастя, досягнень на роботі та зльоту кар’єрними сходами. Якщо вона ще не ощасливила своїх батьків онуками, то бажають їй поповнення в сім’ї.

"Телеграф" зібрав гарні вітання з днем народження дорослої доньки. Будь-яке з них можна відправити у месенджері або зачитати за святковим столом.

Поздоровлення дорослій донці з днем народження своїми словами

Ти вже доросла, сильна, красива, неймовірна жінка, але, знаєш, мені завжди буде трохи страшно і бентежно за тебе. Я завжди хочу пом’якшити твої падіння і розвіяти твій смуток, я завжди тішуся твоїм перемогам, ніби вони мої. Я дивуюсь твоїй сміливості та хороброму серцю, твоїй доброті та щирості. Я завжди хвилююсь за тебе, але за великим рахунком це хвилювання від гордості за мою дочку. Можливо, я не кинула до твоїх ніг багатство, якісь іграшки, брязкальця, бо не могла, але твоє серце знає, що це не головне. Ти стала людиною, якою я мріяла, щоб ти була, ще до твоєї появи на світ. Дякую, що попри твою зайнятість, знаходиш час запитати, як у мене справи, і допомагаєш встигати за миром. Твій день народження – моє найулюбленіше свято, доню 🥂💐.

Привітати дорослу дочку з днем народження можна й такими словами:

Доню, нехай твоє життя буде світлим, як безхмарний ранок, сонячним, як ясний літній день, і безтурботним, як у дитинстві! Бажаю бути щасливою і любимою мамою, дружиною, жінкою! Будь завжди бажаною, обожнюваною, залишайся життєрадісною, веселою, квітучою і чарівною!

Поздоровлення дорослої дочки можна написати й на листівці. Теплі та ніжні побажання від батьків дочка зможе перечитувати навіть через багато років.

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Наша рідна, безцінна та улюблена донечка 💖, щиро вітаємо тебе з Днем народження й обіймаємо з любов’ю! 🌺🎉Всі наші побажання зводяться до одного — будь найщасливішою на світі! Ти наша гордість і нескінченна радість, нехай у твоєму житті завжди панують гармонія і тепло, ніжність, взаємне кохання! Де б ти не була, бережи та цінуй себе, ми тебе любимо!🥰

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Моя мила дівчинка, ось і стала ти зовсім дорослою, ти – сама вже мама, але для мене назавжди залишаєшся маленькою безпорадною дитиною! Вибач мені за мою зайву турботу, опіку, просто ти мені дуже дорога! 💖

У твій день народження бажаю тобі, щоб щастя струмувало чистим тім’ячком, щоб обходило твою сім’ю негоду, щоб ти була здоровою, а стіл нехай завжди ломиться від їжі та напоїв! З днем народження, доню! 💐🥂

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З Днем народження, доросла дочка 🎁🎈! Від щирого серця вітаю тебе! Найцінніше скарб у моєму житті — це ти, я нескінченно пишаюся тобою! Нехай будь-яка твоя дорога стане вдалою, нехай Доля оберігає тебе та обдаровує дивовижною красою, спокійним терпінням, невичерпною мудрістю, вишуканою ніжністю та взаємною трепетною любов’ю! 😉😍

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З днем народження, моя доросла дочка! Бажаю тобі від серця, щиро і з теплом, щоб у тебе все виходило, всі мрії сповнювалися, не змушуючи довго чекати й всі близькі тобі люди були з тобою поряд! Будь щаслива, кохана, бажана. Нехай доля твоя буде як вічне свято, легкою, яскравою та нескінченно щасливою!

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Дорога доню! 💖 Сьогодні твій день, і я хочу побажати тобі море щастя, міцного здоров’я та виконання найзаповітніших мрій! Нехай кожен день буде наповнений усмішками, теплом та радістю. Ти – моя гордість, моє щастя, моє нескінченне кохання! 💕🎂✨

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Моя улюблена донечка!🌸 Ти виросла прекрасною, мудрою жінкою, і я нескінченно пишаюся тобою. Нехай у твоєму житті буде багато любові, радості та тепла, а успіх завжди йде поруч. Хай збуваються мрії, а серце співає від щастя! 💫🎁💖

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З днем народження, моя дівчинко! 🎂 Ти – найдорожче, що є в моєму житті, і я хочу, щоб ти завжди була щасливою. Нехай тебе оточують тільки добрі та люблячі люди, здоров’я буде міцним, а удача – вірним супутником. Нехай щодня дарує тобі радість та натхнення! 🌷💞🎈

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Моя прекрасна донечка! 💎 Нехай твій шлях буде легким і світлим, мрії збуваються, а серце завжди сповнене любов’ю. Я бажаю тобі успіхів у всіх починаннях, міцного здоров’я та справжнього щастя. Пам’ятай, що я завжди поряд і безмірно люблю тебе! 💖🎊💐

Вітання у віршах дорослої дочки

***

З днем народження, донечко рідна!

Хай доросла ти, це очевидно,

А для мене ти завжди дівчисько.

Нехай щастя твоє буде близько!

Нехай доля удачу дарує,

Хай в житті тільки радість панує.

Зичу миру, здоров`я та сили.

З днем народження, донечко мила!

***

Вітаю, донечко, зі святом!

Бажаю щастя я багато.

Нехай в дорослому житті

Здійсняться мрії всі твої!

Любові я тобі бажаю

Міцної й щирої до краю

Чарівних митей і добра,

Достатку, успіхів й тепла.

***

Вітаю з днем народження! Нехай

У тебе буде щастя через край,

Хай множаться твої прекрасні дні

У колі найдорожчої рідні.

Бажаю долі світлої завжди,

З роси тобі і чистої води,

Хай благодаттю покриваються роки

На берегах щасливої ріки!

***

З днем народження, донечко мила!

Хай ти вже і доросла, звичайно,

Нам це все зрозуміти несила,

Ти для нас все та ж дівчинка файна.

Ми тобі щастя зичимо щиро,

Благ життєвих, добра та натхнення,

Сил, кохання, здоров`я та миру.

Нехай тішить тебе повсякдення!

***

Доню, мила моя дитинка

Доросла, ти дуже підросла,

Люба моя кровинка рідна,

Єдине мамине дитя.

Коли ти поруч сонце сяє,

В повітрі грає промінчиком.

Сьогодні іменинниця має

Прийняти вітання віршиком.

Всіх насаджень троянд на землі

Ти, мила моя, заслуговуєш,

Фарби різнобарвної пастелі,

По дорозі на курорт шикарні отелі.

Бажаю веселки різнокольоровість

Найуспішніші у виконанні цілі,

Друзів благородних надійних,

Вчинки щоб були зрілі.

***

Люба моя доню,

Будь завжди красива,

Ніжна, мила, яскрава

Й дуже-дуже щаслива.

Бажаю тобі любові й тепла,

Щоб кохана людина завжди поруч була.

З днем народження тебе вітаю,

Всього найкращого бажаю.

***

Доню, мила, дорогенька,

Я тебе вітаю!

В день народження у твій

Щиро побажаю:

Будь щаслива, посміхайся

І радій життю,

Хай здійсняються всі мрії

Всупереч всьому!

***

Вітаю дорогу доньку,

Бажаю щастя я ріку,

Ще зичу сміху ціле море,

За тебе щоб забулось горе.

В житті була завжди щаслива,

Чарівна, світла, і вродлива,

Багата мудрістю й терпінням,

Дає хай Бог благословення!

Вітання дорослої доньки у картинках та листівках

Листівка дочка з днем народження

Вітання для дорослої дочки

Вітальна листівка з днем народження дорослу дочку

З днем народження моя доросла красива дочка

Листівка дорослій донці

Стильна листівка з днем народження для дорослої дочки

Красива картинка дочці на день народження

Раніше "Телеграф" писав, як привітати людину з днем народження під час війни.