Чи "кине" Путін Трампа? Чого США насправді чекають від Кремля

Цього тижня триватимуть активні контакти між РФ та США.

Після восьмигодинних переговорів між делегаціями України та США у Джидді було погоджено обриси 30-денного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі. Тепер ключове запитання в тому, чи піде на це російська сторона.

Джерела "Телеграфу" підтверджують: американська сторона добре оцінила результати виснажливої, та водночас продуктивної зустрічі з українцями. Тепер у команді Дональда Трампа "щиро сподіваються на позитивні сигнали з боку Росії" й жест доброї волі від російського диктатора Путіна.

Розуміючи усю крихкість ситуації, американці вирішили заздалегідь не погрожувати заходами проти РФ, якщо вона не погодиться на запропоноване. Ба більше, американський президент кинув лестощами у бік очільника Кремля, заявивши, що саме від нього залежить "75% успіху" в питанні припинення вогню.

Тож тепер Москва, а не Київ перебуває під тиском з боку Вашингтона: для росіян відкинути тимчасове перемир’я дорівнює продемонструвати неповагу до намірів Трампа досягти миру за будь-яку ціну.

"Володимир Путін несподівано опинився перед тією ж проблемою, що і Володимир Зеленський: як він збирається відмовити Дональду Трампу, не накликавши на себе гнів вкрай непередбачуваного та імпульсивного президента Сполучених Штатів? — аналізує видання Politico. — Все, про що дбає Трамп, — це укласти угоду, і він не любить, коли хтось йому заважає".

Судячи з того, як Путін поводився під час попередніх дипломатичних раундів з американцями в останні роки — щодо Сирії та України — він, швидше за все, "вирішить затягнути дискусію, висуваючи різні заперечення і пропонуючи низку заплутаних контрпропозицій".

Водночас на думку редактора каналу CNN з міжнародної безпеки Ніка Патона Уолша, щоб зберегти ілюзію, що він є партнером Трампа, Путін може погодитися на певну форму миру.

"Це може бути не негайне припинення вогню, і він може, як Росія вже робила раніше, відкласти початок, щоб спочатку досягти військових цілей, особливо в Курській області, де Україна близька до того, щоб бути витісненою з того шматка Росії, який вона утримує з серпня", — йдеться у матеріалі.

Уолш вважає, що кінцеві цілі Кремля не будуть досягнуті шляхом заморожування лінії фронту, і Путіну потрібна більш масштабна перемога, щоб виправдати вже понесені втрати й "задовольнити його перебільшене уявлення про загрозу, яку зараз становить для нього Захід".

Близький до російського політикуму Telegram-канал "Незыгарь", який, ймовірно, контролюється першим заступником керівника адміністрації Путіна Сергієм Кирієнком, пише: Кремль відповість на пропозицію 30-денного перемир'я до понеділка.

Цьому, ймовірно, передуватиме зустріч Путіна зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом. Хоча офіційно в Кремлі інформацію про це не підтверджують.

"З дуже високою ймовірністю Путін погодиться на перемир'я після консультацій у середу і четвер і повідомить про це в телефонній розмові з Трампом у п'ятницю.

Далі буде вироблено рамкову угоду на 30 днів, після чого почнуться прямі переговори Росії та України. Переговорні групи будуть сформовані до 24 березня", — йдеться у прогнозах анонімного каналу.

У той же час джерела видання Reuters в Москві заявили, що угода повинна враховувати досягнення Росії та "враховувати її занепокоєння". Мовляв, Путіну буде важко погодитися на ідею припинення вогню, не обговоривши умови та не отримавши певних гарантій.

"Ми обома руками за перемир'я, але нам потрібні хоча б рамкові гарантії, принаймні від США", — заявив один зі співрозмовників видання.

Очільник російського МЗС Сергій Лавров, наприклад, останні дні постійно твердить, що РФ не допустить присутності військ країн НАТО на території України "під будь-яким прапором". За інформацією джерел "Телеграфу", потенційно може йтись про розміщення військових з умовно нейтральних країн — наприклад, з Туреччини. Але говорити впевнено про це зарано.

У наступні дні Кремль може вдатися до торгів і промацування поступок, на які готові США. Чи на які вони готові штовхати Україну. Адміністрація Трампа може зіштовхнутися з реальністю "кремлівської дипломатії", якій ніколи не можна по-справжньому довіряти.