Поблизу центру Києва спалахнула масштабна пожежа: дим видніється за сотні метрів (відео)

Полум’ям виявився обійнятий будинок

Поблизу центра Києва сталася масштабна пожежа. Дим від неї можна побачити за сотні метрів.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на ДСНС. За даними рятувальників, пожежа спалахнула на вулиці Макарівській, що у Шевченківському районі міста.

Полум’ям виявився обійнятий будинок. Вогонь зараз там вирує на території близько 100 метрів. На місце вже прибули рятувальники. Три бригади пожежників розпочали ліквідацію займання.

Варто зазначити, що у мережі також з’явилися відео з місця подій. На них видно сильну пожежу та дим від неї.

Причина пожежі наразі невідома. Також невідомо, чи є постраждалі внаслідок події.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Київській області з початку 2025 року сталося про понад дев’ять сотень пожеж. Втім, дуже мала частка з них виникла через навмисний підпал.

Також ми писали, що 6 березня у селі Софіївська Борщагівка під Києвом сталася масштабна пожежа. Загоряння почалося в полі, але через поривчастий вітер вогонь стрімко почав поширюватися і дійшов до будинків і місцевих ЖК.