Гол на першій хвилині та драма у серії пенальті: "Реал" пройшов "Атлетіко" у Лізі чемпіонів (відео)

Мадридське дербі подарувало уболівальникам масу емоцій

У середу, 12 березня, "Атлетіко" та "Реал" зіграли другий поєдинок у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У першій грі Королівський клуб здобув мінімальну перемогу з рахунком 2:1.

Зустріч, що проходила у Мадриді (Іспанія) на стадіоні "Метрополітано", завершилася з рахунком 1:0 (2:4 за пенальті) на користь "Реала". Про це повідомляє "Телеграф".

Гра розпочалася з холодного душу для "Реала". Вже на 29-й секунді Конор Галлахер відкрив рахунок, скориставшись плутаниною в обороні Вершкових. Матрацники продовжували атакувати, і лише надійна гра Тібо Куртуа дозволила Королівському клубу піти на перерву із різницею лише в один м’яч.

У другому таймі команди грали на зустрічних курсах, але забити не зуміли. Зазначимо, найближчим до голу був Вінісіус, який не реалізував пенальті. У результаті доля путівки до чвертьфіналу ЛЧ вирішувалася в серії пенальті, в якій досягли успіху Вершкові. За "Атлетіко" 11-метрові не реалізували Альварес та Льоренте, причому Хуліан свій пенальті забив, але арбітри скасували взяття воріт через подвійне торкання. У "Реалі" лише Лукас Васкес не забив із точки.

"Атлетіко" – "Реал" – 1:0. По пенальті 2:4 (перший матч – 1:2)

Гол: Галлахер (1)

На 70-й хвилині Вінісіус Жуніор не реалізував пенальті (вище)

Попередження: Сімеоне (66), Лангле (69), Аспілікуета (114), Льоренте (115) – Тчуамені (39), Вінісіус Жуніор (60), Лукас Васкес (115)

"Атлетіко": Облак, Рейнілду (Аспілікуета, 98), Лангле (ле Норман, 91), Хіменес, Льоренте, Галлахер (Ліно, 85), Барріос, де Пауль (Моліна, 90+4), Сімеоне (Корреа, 89), Альварес, Грізманн (Серлот, 89)

"Реал": Куртуа, Менді (Ф.Гарсія, 83), Рюдігер, Асенсіо, Вальверде, Беллінгем, Тчуамені (Камавінга, 65), Модрич (Лукас Васкес, 65), Вінісіус Жуніор (Ендрік, 115), Мбаппе, Родріго (Браїм Діас, 79)

Статистика матчу Атлетіко - Реал

Повний відеоогляд матчу "Атлетіко" — "Реал":

Нагадаємо, "Реал" у стиковому раунді Ліги чемпіонів вибив із турніру "Манчестер Сіті". "Атлетіко", своєю чергою, вийшов у 1/8 безпосередньо завдяки попаданню до топ-8 команд основного етапу. За підсумками жеребкування плей-офф ЛЧ "Реал". зіграє до 1/4 фіналу проти "Арсеналу", який пройшов ПСВ.