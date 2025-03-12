Чи піде Путін на перемир'я? ШІ назвав шанси (інфографіка)

Шанси на це зростають

Переговори США та України увінчалися успіхом. Україна повернула військову підтримку Вашингтона, а також сторони домовились про тимчасове перемир’я між Києвом та Москвою. Тепер м’яч у Путіна. І в нього, здається, дуже мало місця для маневру. Адміністрація Трампа вже скоро передасть йому "папірець" від України та США, від якого важко відмовитися, але, можливо, прийняти його Путіну буде ще складніше. Адже перемир’я — це навряд чи те, чого зараз хоче Путін і вся z-спільнота з огляду на активний наступ росіян. Але "кинути" Трампа — це небезпечний варіант.

"Телеграф" вирішив поцікавитися у штучного інтелекту, які шанси на те, що Путін погодиться на перемир’я. Для об’єктивної оцінки в опитуванні брало участь два "робота", Але їх відповіді виявилися дуже схожими.

Не пропустіть: раніше "Телеграф" запитав у штучного інтелекту, хто міг би зайняти місце Келлога, якого, ймовірно, усунули від переговорів. Дізнатися відповіді ви можете у матеріалі "США змінюють перемовника по війни в Україні? ШІ назвав чотирьох кандидатів на заміну".

Спробували відповісти на це запитання Grok Ілона Маска та його конкурент ChatGPT. Обидва ШІ вважають, що ймовірність згоди Путіна після переговорів США та України стала трохи вищою. При цьому вона все одно перебуває на досить низькому рівні.

Grok

Вважає, що станом на 1 квартал 2025 року така ймовірність складає лише близько 30 відсотків. Порівняно з останнім кварталом 2024 року шанс на згоду Путіна зріс на 5 відсотків. ШІ пов’язує це з геополітичним тиском на Росію, зокрема, через пропозиції США про перемир’я, погоджене з Україною в Саудівській Аравії, та можливий вплив адміністрації Трампа. При цьому позиція Путіна залишається переважно жорсткою через його фокус на перемозі та внутрішньополітичних пріоритетах.

ChatGPT

Також вважає згоду Путіна на перемир’я малоймовірною – приблизно 15 відсотків. При цьому, як і Grok, цей штучний інтелект вважає, що ймовірність цього зростає останнім часом. Однак, на думку GPT, Путін поки що психологічно і політично не готовий йти на поступки, а переговори США та України поки що "не мають вирішального впливу".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чого США справді чекають від Кремля.