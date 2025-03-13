Чиновники Трампа вдарили по ще одному союзнику США: наслідки можуть бути тяжкими

Новий статус країна отримає вже у квітні

Міністерство енергетики США включило Південну Корею до списку "чутливих країн". Цей статус запроваджує обмеження на співпрацю в галузі передових технологій, включаючи ядерну енергетику, штучний інтелект, квантові технології та інші галузі, пов’язані з високоточними обчисленнями.

Про це пише місцева газета Hankyoreh. Опитані виданням аналітики вважають, що це рішення було пов’язане із заявами південнокорейських політиків щодо необхідності отримати свою ядерну зброю. Ці заяви, своєю чергою, пролунали через невпевненість у тому, що США виконуватимуть союзницькі зобов’язання у разі можливої загрози безпеці.

Згідно з даними видання, рішення про включення Південної Кореї до списку чутливих країн набуде чинності 15 квітня, а зараз ведеться підготовка, пов’язана з оповіщенням пов'язаних організацій та установ.

Класифікація чутливих країн ґрунтується на оцінці стану національної безпеки, ситуації в регіоні, економічних ризиків та підтримки тероризму.

У списку чутливих країн зараз є Індія, Ізраїль, Пакистан, Саудівська Аравія, а також Тайвань, хоча США й офіційно не визнають його незалежність. Автори матеріалу кажуть, що до цього списку також мають потрапити ще три країни.

Також Вашингтон не співпрацює у технологічному плані з Іраном та КНДР, як зі спонсорами тероризму. Китай і Росія включені до списку як "пов'язані з ризиками".

Видання підкреслює, що КНДР продовжує нарощувати ядерний і ракетний потенціал, поки адміністрація Дональда Трампа демонструє помітну зневагу до союзників. На тлі цього низка південнокорейських політиків закликала зайнятися розробкою власної ядерної зброї як міри стримування.

В уряді Південної Кореї підтвердили включення до списку "чутливих країн" вже після того, як журналісти розпочали розслідування. Проте яких-небудь подробиць там повідомляти не стали.

"Включення Південної Кореї до категорії "чутливої ​​країни" з боку США перешкоджатиме будь-якій співпраці зі США в галузі передових технологій. Ми вступили в період, коли придбання нових наукових технологій, пов'язаних з такими областями, як ШІ та квантові комп'ютери, має першорядне значення. Якщо співпраця зі США в галузі науки та технологій буде утруднена, Південна Корея опиниться у важкому становищі", — сказав науковий співробітник Сеульського університету Чан Ен Сок.

Як повідомлялося раніше, у США вважають ідею України про повернення ядерної зброї "несерйозною". Крім того, там вважають, що наявність зброї масової поразки не вирішить її проблем.