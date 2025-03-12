"Все залежить від Росії": посланник Трампа вирушив до Москви

Контакти між США та Росією вже йдуть

Представники США "прямо зараз" прямують до Росії, щоб обговорити підсумки переговорів з українською командою в Саудівській Аравії. Швидше за все йдеться про спецпредставника Білого дому Близького Сходу Стіва Віткоффа.

Про це розповів президент США Дональд Трамп під час зустрічі із прем’єром Ірландії Майклом Мартіном. Його слова наводить Sky News.

"Сподіваюся, ми зможемо домогтися припинення вогню. Тепер все залежить від Росії", — сказав американський президент.

Трамп зазначив, що представники Вашингтона вже вирушили до Росії, а також додав, що має фінансові інструменти тиску на Москву, якщо та не захоче йти на перемир’я.

Він не називав склад делегації, але за словами агентства AFP, у Білому домі підтвердили, що Віткофф вирушить до російської столиці "цього тижня".

При цьому Sky News пише, що радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц вже зателефонував главі Радбезу РФ Сергію Шойгу. Зміст їхньої розмови не розкривався.

Як повідомлялося раніше, Україна прийняла пропозицію США про негайне припинення вогню на фронті на 30 днів, але якщо Росія теж на це погодиться. Вашингтон взяв на себе обов’язок проінформувати російську сторону про підсумки переговорів у Саудівській Аравії та дізнатися, чи Москва готова зупинити насильство.