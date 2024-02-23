Вчені визначили ідеальну температуру для всього живого на Землі

При цій температурі більшість видів почувають себе добре та можуть ефективно існувати

Комфортною температурою для людини вважається 20° C. Однак, на планеті ми не одні. Існує багато видів, які гарно себе почувають при значно вищих або значно нижчих температурах, ніж люди. Вчені поставити собі питання, який оптимальний рівень температури для всіх існуючих організмів на Землі.

Про це пише Sciencealert. Вчені в різних куточках світу почали помічати, що різні тварини реагують на зміни клімату по-різному. Зокрема кількість морських видів поблизу екватора зменшується з тим, як тепліший океан. Дослідження в Тасманії показало, що мікроби та багатоклітинні організми найкраще ростуть за певною температури. За дивним збігом ця температура була також 20° C.

Вчені з Канади, Шотландії, Німеччини, Гонконгу та Тайваню визначили що 20 °C є ключовою температурою для багатьох показників біорізноманіття, і не лише для морських видів. Підвищення температури значно вище цього показника впливає на якість життя, наприклад морським та прісноводним видом важче переносити низький вміст кисню, полювати тощо. Попри те, що багато видів еволюціонували, щоб жити при вищих та холодніших температурах, більшість видів на планеті все ж таки можуть комфортно жити при 20° C.

Це явище назвали "ефектом 20° C" і причина, чому саме ця температура є найкомфортнішою та найбільш енергоефективною для процесів на клітинному рівні може пов'язана бути з молекулярними властивостями води. Наголошується, що через ці властивості 42°C може бути абсолютною межею для більшості видів.

В чому важливість відкриття

Вчені застерігають — те що більша частина життя на планеті зосереджена навколо температури 20° C може означати, що більшість тропічних видів не будуть здатні адаптуватися до вищих температур, а змушені змінювати свій ареал існування. Більшість морських видів зможуть адаптуватися до глобального потепління таким чином, однак наземні види не зможуть так легко переміститися, адже ландшафти змінені містами чи сільським господарством.

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