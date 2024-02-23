США здійснили історичну для приватних космічних кораблів висадку на Місяць

Космічний корабель американців уперше за останні 50 років успішно приземлився на цю планету

Приватна компанія Intuitive Machines посадила супутник Odysseus на поверхні Місяця. Це стало першою успішною висадкою американського апарату на поверхню природного супутника Землі від 1972 року, коли NASA здійснювала програму "Аполлон".

Як повідомляє Bloomberg, ця подія сталася в рамках місії IM-1, яка є частиною програми NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Висадка Odysseus на Місяць є історичною, адже це перший приватний космічний апарат, який вдало приземлився на поверхню цієї планети. Від 2019 року три інші приватні компанії безуспішно намагалися здійснити вдалу посадку на Місяць.

Який зв'язок із супутником

Зазначається, що спочатку довелося усунути певні несправності, на це знадобилося близько 10 хвилин. Після цього Intuitive Machines почала працювати над отриманням перших зображень, хоча сигнал із апаратом є наразі дуже слабким. Очікується, що найбільша антена Deep Space Network встановить зв'язок з апаратом протягом наступних 13-14 годин.

Додамо, компанія запустила супутник Odysseus 15 лютого з космодрому NASA імені Кеннеді на мисі Канаверал у штаті Флорида. На самому Odysseus перебуває п'ять наукових інструментів NASA: лазерна ретрорефлекторна решітка, система стереокамер, навігаційний доплерівський лідар, експеримент з низькочастотним радіо та прилад для вивчення місячної поверхні і пилу. А ще шість комерційних вантажів.

Odysseus матиме сім днів до того, як на місці посадки опуститься темрява. Тоді сонячні батареї космічного корабля не зможуть збирати енергію від сонячного світла та створювати низькі температури.

Цікаво, що після звістки про вдалу посадку акції Intuitive Machine піднялися в ціні на 39%. Наразі компанія оцінюється приблизно в 800 млн доларів. Intuitive Machines має контракти з NASA на доставку двох додаткових посадкових апаратів на поверхню Місяця найближчими роками. За цю місію NASA заплатило Intuitive Machines трохи менше 118 млн доларів.