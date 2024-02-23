Ученые определили идеальную температуру для всего живого на Земле

При этой температуре большинство видов чувствуют себя хорошо и могут эффективно существовать.

Комфортной температурой для человека считается 20 ° C. Однако на планете мы не одни. Существует много видов, хорошо себя чувствующих при значительно более высоких или значительно более низких температурах, чем люди. Ученые задаются вопросом, каков оптимальный уровень температуры для всех существующих организмов на Земле.

Об этом пишет Sciencealert. Ученые в разных уголках мира начали замечать, что разные животные реагируют на изменения климата по-разному. В частности, количество морских видов вблизи экватора уменьшается с тем, как теплее океан. Исследование в Тасмании показало, что микробы и многоклеточные организмы лучше растут при определенной температуре. По странному совпадению эта температура была также 20°C.

Ученые из Канады, Шотландии, Германии, Гонконга и Тайваня определили, что 20 °C является ключевой температурой для многих показателей биоразнообразия, и не только для морских видов. Повышение температуры значительно выше этого показателя влияет на качество жизни, например морским и пресноводным видом, труднее переносить низкое содержание кислорода, охотиться и т.д. Несмотря на то, что многие виды эволюционировали, чтобы жить при более высоких и более холодных температурах, большинство видов на планете все же могут комфортно жить при 20°C.

Это явление назвали "эффектом 20°C" и причина, почему именно эта температура наиболее комфортна и наиболее энергоэффективна для процессов на клеточном уровне может быть связана с молекулярными свойствами воды. Отмечается, что из-за этих свойств 42°C может быть абсолютным пределом для большинства видов.

В чем важность открытия

Ученые предостерегают – то, что большая часть жизни на планете сосредоточена вокруг температуры 20° C может означать, что большинство тропических видов не будут способны адаптироваться к более высоким температурам, а вынуждены изменять свой ареал существования. Большинство морских видов смогут адаптироваться к глобальному потеплению таким образом, однако наземные виды не смогут легко переместиться, ведь ландшафты изменены городами или сельским хозяйством.

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