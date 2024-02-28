На Львівщині знайшли гніздо рідкісного червонокнижного птаха: оселився на 350-річному дубі

Такий лелека селиться на старих деревах у важкодоступних місцях

На Львівщині науковці виявили третє в області гніздо чорного лелеки. Цей птах занесений до Червоної книги України і всього в державі нарахували близько 400-450 пар лелек. В українській фауні тільки два види лелек. Цей — веде потайний спосіб життя.

Домівку лелеки облаштували на дубі віком приблизно 350 років, розповідають в департаменті екології та природних ресурсів Львівської ОДА. За даними т.в.о. директора департаменту Оксани Війтюк, планується виділити охоронну зону навколо гнізда та забезпечити птахам спокій від можливої діяльності людини.

Ці лелеки особливі тим, що селяться на старих деревах. Якщо їх немає, можуть оселитися і на молодому дереві, однак його гілки не витримують, гніздо падає і пташенята гинуть. Через дії людини та зменшення ареалу існування з вирубками лісів кількість чорних лелек невелика.

Чорний лелека має статус рідкісного. Він має здебільшого чорне пір'я з металічним блиском. Дзьоб та ноги червоні, а груди, черево та ще декілька ділянок — білі. Розмах крил сягає 185-205 см.

Чорний лелека на Львівщині

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