ШІ допоможе людям поспілкуватися із домашніми улюбленцями: чекати залишилося недовго

Вчені кажуть, що у найближчі 1-3 роки ШІ може дозволити поговорити з тваринами

Штучний інтелект останнім часом є однією з найгарячіших тем обговорення по всьому світу, не тільки тому, що він може становити загрозу для існування людства, але й тому, що відкриває для нього величезну кількість можливостей, які раніше були просто недосяжні. Наприклад, він може дозволити повноцінно спілкуватися із тваринами.

Як йдеться в матеріалі DailyMail, дослідники по всьому світу використовують крихітні записувальні пристрої, щоб зібрати навіть ті звуки тварин, які були б невловимі для людського вуха.

Ці дані потім будуть проаналізовані штучним інтелектом, який, як сподіваються вчені, зможе розшифрувати зміст цих повідомлень у більш зрозумілу для людини мову. Простими словами, вони хочуть створити "ChatGPT для тварин".

Зокрема, фахівці з Earth Species Project сподіваються, що зможуть досягти прориву в цій галузі протягом найближчих трьох років. Організація веде свої роботи з 2017 року та планує навчитися спілкуватися не лише з собаками та котами, а й з іншими екзотичнішими видами.

ШІ може навчитися визначати такі особливості, як положення вух кішок, які вони використовують так само як людина використовує міміку. Або він може допомогти розшифрувати гавкіт собак

Своєю чергою команда дослідників Тель-Авівського університету на чолі з Йоссі Йовелем вже досягла прогресу в спробах розшифрувати "мову" кажанів і проаналізувала за допомогою ШІ понад 15 тисяч їхніх криків. Це дозволило вченим дізнатися деякі цікаві подробиці, наприклад те, що у цих тварин є імена, вони сперечаються про їжу, а кажани-матері використовують "дитячу мову", коли розмовляють з дітьми, а ті своєю чергою повторюють слова за мамою.

Їхнє спілкування проходить в ультразвуці, а їхня мова набагато швидша за людську, тому люди не зможуть навіть почути "розмову", проте це може зробити комп’ютер.

Навіть CETI, яка зазвичай займається пошуком позаземного життя, тепер спустилася в океан, щоб поспілкуватися із кашалотами. Ці кити знаходять їжу за допомогою ехолокації, яка звучить як клацання, але також використовують коротші серії клацань для спілкування один з одним.

ШІ вже навчився аналізувати ці "коди" кашалотів і може з точністю до 95 передбачати їх послідовність. Тепер же залишилося їх розшифрувати, щоб зрозуміти про що вони говорять між собою.

Як повідомлялося раніше, вчені оцінили, що шанси на те, що ШІ знищить людство в найближчі п’ять років, становлять не більше 5%.