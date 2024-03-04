Тиждень почався з магнітної бурі: яка її потужність та коли вона завершиться

Варто відкласти всі нагальні справи

На Землі вирує геомагнітний шторм 7 балів, який був викликаний вибухом нитки магнетизму, яка пов’язана з сонячною плямою AR3592. За словами астросиноптиків, він триматиметься всього день.

Як повідомляють вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, 3 березня викид корональної маси (СМЕ) вразив магнітне поле нашої планети. Удар спровокував шторм і яскраве полярне сяйво.

CME був викинутий у космос 28 лютого, коли спалахнула магнітна нитка, пов’язана з сонячною плямою AR3592. Вибух не був націлений прямо на Землю, і синоптики не були впевнені, чи завдасть він навіть різкого удару. Однак вплив виявився сильнішим, аніж очікувалося.

Магнітні бурі на Землі протягом 4-14 березня

За даними графіку сонячної активності, який було оновлено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, коли чекати "червоні" або "оранжеві" дні у першій та частині другої декади цього місяця.

Наразі, 4 березня, на нашій планеті вирує магнітна буря 7 балів. А от вже 5 березня очікується зниження геомагнітної активності. Після цього до 12 березня не прогнозується жодного коливання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, до якої погоди готуватись українцям на початку цього тижня.