Неделя началась с магнитной бури: какова ее мощность и когда она завершится

Следует отложить все неотложные дела

На Земле бушует геомагнитный шторм 7 баллов, вызванный взрывом нити магнетизма, связанной с солнечным пятном AR3592. По словам астросиноптиков, он будет держаться всего день.

Как сообщают ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather, 3 марта выброс корональной массы (СМЕ) поразил магнитное поле нашей планеты. Удар спровоцировал шторм и яркое полярное сияние.

CME был выброшен в космос 28 февраля, когда загорелась магнитная нить, связанная с солнечным пятном AR3592. Взрыв не был нацелен прямо на Землю, и синоптики не были уверены, нанесет ли он даже резкий удар. Однако влияние оказалось сильнее, чем ожидалось.

Магнитные бури на Земле в течение 4-14 марта

По данным графика солнечной активности, который был обновлен на сайте Meteoagent, можно узнать, когда ждать "красные" или "оранжевые" дни в первой и части второй декады этого месяца.

Сейчас, 4 марта, на нашей планете бушует магнитная буря 7 баллов. А вот уже5 мартаожидается понижение геомагнитной активности. После этого до 12 марта не прогнозируется никаких колебаний.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, к какой погоде готовиться украинцам в начале этой недели.