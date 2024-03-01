Археологи знайшли в печері залишки села бронзової доби: там могла жити легендарна істота (фото)

Вчені були приголомшені знахідкою

Італійські, французькі та британські вчені виявили залишки села бронзової епохи в печері Пертоза в Італії. Для дослідників ця знахідка виявилася дуже дорогоцінною, адже тут могла жити легендарна істота.

Що унікального в цій знахідці

Про відповідне відкриття повідомляє Morgenpost. Зазначається, що знахідка має на увазі сотні вбитих вертикально пальових стрічок, які можуть вказувати на існування селища бронзової епохи (1450 — 1200 до н.е.).

Селище в печері

Вчені пов'язали цю печеру з міфом про циклопа Поліфема, з яким зустрівся Одісей. Як сказала керівниця відділу охорони пам'яток у Салерно Рафаелла Бонаудо, спальні будинки датуються бронзовою добою, періодом, який нагадує шляхи вздовж Середземного моря, моряків і місця, які відвідав Одіссей під час своєї подорожі Середземним морем.

Археологи дивуються пальовим будинкам на півдні Італії. Дослідники не підозрювали про доісторичні пальові житла в Пертозі. Кажуть, що пальові житла зазвичай будували в безпосередній близькості від озер, переважно на півночі Італії, особливо біля озера Гарда. Однак на півдні Італії вони є абсолютною рідкістю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Львівщині знайшли рештки унікального святилища. Так, археологи виявили фундамент стародавньої споруди.