Учені виявили скам'янілого кальмара-вампіра віком 183 млн років: причина смерті здивує (фото)

Знахідка перебуває у відмінному стані та є повним екземпляром

Троє палеонтологів із Німеччини виявили в Люксембурзі скам'янілого кальмара-вампіра віком близько 183 млн років. Вони назвали новий вид Simoniteuthis michaelyi.

Як передає PhysOrg, Роберт Вейс, Бен Туї та Дірк Фукс описують, де було знайдено викопне, його стан та його порівняння із сучасними кальмарами-вампірами. В рамках цього нового дослідження група вчених додатково вивчала скам’янілі останки вампіроморфа, знайдені на місці розкопок у Башаражі у 2022 році, та датувала їх ранньою юрою.

Після ретельного дослідження було виявлено, що знахідка перебуває у відмінному стані та є повним екземпляром. Це робить її ще більш ціннішою.

Найбільше в усій цій знахідці дивує причина смерті виявленого кальмара-вампіра. Зазначається, що він помер в момент, коли їв двох маленьких рибок.

Його довжина складала 38 сантиметрів. Вченим вдалося детально вивчити те, що колись було структурами м’яких тканин, наприклад, очними яблуками та м’язовою тканиною. Попередні дослідження показують, що вампіроморфи жили на мілководді біля острова, який колись існував у тому місці, де зараз знаходиться серце материкової Європи.

Дослідницька група вважає, що гарне збереження цього кальмару обумовлено унікальними умовами в момент загибелі істоти. Вода на дні моря була погано насичена киснем, через що істота задихнулася. Це, своєю чергою, не дозволило іншим істотам харчуватися його останками. Саме тому кальмар залишався цілком незайманим на морському дні.

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