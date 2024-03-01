Наближається викид зі Сонця: коли відбудеться ймовірна магнітна буря на Землі

Світило знову готує сюрпризи

І хоча Землі наразі знаходиться у стані спокою, але вже на цих вихідних має відбутись прогнозований магнітний шторм. Він стане наслідком вибуху нитки на Сонці.

Викид корональної маси (СМЕ) який спричинила нитка, що прикріплена до сонячної плями AR3592, спричинить магнітну бурю 5 балів. Про це повідомили астросиноптики із Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather.

За їх прогнозом, шторм впливатиме на магнітосферу нашої планети 2 березня.

Магнітні бурі на Землі протягом 1-12 березня

За даними графіку сонячної активності, який було оновлено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, коли чекати на бурі чи збурення у першій та частині другої декади весняного місяця.

Наразі, 1 березня, сонячна активність на "зеленому" рівні. А от вже 2 та 3 березня очікується збурення 4 балів. Після цього до 12 березня не прогнозується жодного коливання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям ще рано радіти стабільно теплій погоді, адже посеред березня в країну різко завітає зима. Відомий народний синоптик Володимир Деркач назвав дати, коли на вулиці будуть "мінуси".