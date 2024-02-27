Все необхідне буде просто під ногами: вчені знайшли матеріал для будівництва першої бази на Марсі

Новий метод отримання будівельних матеріалів дуже простий та дешевий

Марс давно приваблює людство як об’єкт досліджень і потенційної колонізації, а й як джерело корисних ресурсів. При тому, як виявилось, знайти їх можна прямо на поверхні.

Як повідомляє New Scientist, сам ґрунт червоної планети настільки збагачений корисними мінералами, що все необхідне для виробництва будівельних матеріалів можна знайти прямо під ногами

Наголошується, що дослідники Китайської академії наук відтворили в лабораторних умовах порошок, який є аналогічним за складом марсіанському пилу та нагріли його до 1500 градусів.

Оскільки місцевий ґрунт складається з кремнезему, оксидів алюмінію, заліза і кальцію, то отримана склоподібна маса після застигання виявилася досить міцною.

Після цього вчені ще раз нагріли речовину до 1250 градусів і витягли її у волокна завтовшки від 9,7 до 13,9 мікрометра.

Під час перевірки на міцність виявилося, що отримані нитки можуть витримати 1320 мегапаскалів під час розтягування. Це можна порівняти зі сталлю.

Вчені резюмують, що подібні нитки можна використовувати для створення арматури під час будівництва першої бази на Марсі. Для людей це буде великим плюсом, оскільки їм не доведеться тягти важкі будматеріали із Землі та не витрачати багато сил на видобуток необхідних ресурсів на місці.

Як повідомлялося раніше, вчені встановили, що на Марсі у минулому відбувалися активні тектонічні процеси. Це на додаток до наявності води могло колись створити відмінні умови для зародження життя.