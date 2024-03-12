Послание о вторжении захватчиков старше трех тысяч лет: ученые расшифровали глиняную табличку

Она находится едва ли не в идеальном состоянии

Археологи нашли и расшифровали глиняную табличку в возрасте 3300 лет. Табличка, размером с ладонь, была найдена Кимиоси Мацумурой из Японского института анатолийской археологии в руинах хеттского города Бюклюкале, недалеко от Анкары, Турция.

По информации Arkeonews, эта табличка описывает катастрофическое вторжение в четыре города Хеттской империи во время гражданской войны. Вероятно, это произошло в попытке поддержать одну из враждующих группировок.

Ранее во время раскопок в Бюклюкале находили только разбитые глиняные таблички, но эта находится почти в идеальном состоянии. Ученые предполагают, что Бюклюкале могло быть важным хеттским городом и даже королевской резиденцией, подобной Хаттуше, столице хеттов.

Древняя глиняная табличка

Согласно переводу Марка Видена, доцента древних ближневосточных языков в Университетском колледже Лондона, первые шесть строк клинописи на табличке говорят на хеттском языке о том, что четыре города, включая столицу Хаттуса, находятся в катастрофе. Остальные 64 строки — молитва на хурритском языке с просьбой о победе.

Хетты использовали хурритский язык для религиозных церемоний, рассказал Мацумура, и похоже, что табличка является записью священного ритуала, совершаемого хеттским царем. По словам Мацумуры, язык все еще плохо изучен, и специалисты потратили несколько месяцев, пытаясь понять значение надписи.

Хеттская империя распалась в начале 12 века по разным причинам, включая гражданскую войну, изменение климата и захватчиков, таких как народы моря, каски, фригийцы и микенские греки, расширявшие границы Хатти. Впрочем, похоже, что вторжение, о котором свидетельствует табличка, не имеет ничего общего с концом Хеттской империи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что археологи обнаружили верхнюю часть статуи Рамзеса II. Она полностью соответствует нижней части, найденной в 1930 году.