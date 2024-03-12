Їм 11 тисяч років: учені виявили найстаріші прикраси для пірсингу в світі (фото)

Знахідка включає в себе сережки та шпильки для губ

Дослідники виявили доісторичні прикраси з каменю та вулканічного скла. Зазначається, що це найдавніші переконливі докази пірсингу, коли-небудь виявлені.

Як повідомляє IflScience, витягнуті з могил на неолітичному поселенні в Туреччині, 11 000-річні аксесуари, ймовірно, були пов'язані з ритуалами дорослішання, в яких молоді люди проколювалися, щоб символізувати їхній перехід від дитинства до зрілості. Так, попередні знахідки натякали на те, що декоративний пірсинг на тілі з'явився щонайменше 12 000 років тому, але це нове відкриття є найбільш раннім підтвердженим пірсингом, знайденим на справжніх тілах.

Чим особлива ця знахідка

Об'єкти були знайдені на стоянці кам'яного віку Бончуклу Тарла, яка датується догончарним неолітом. На відміну від інших подібних доісторичних артефактів, ці прикраси були знайдені навколо вух і ротів скелетів, похованих на цьому місці, що вказує на те, що вони, безумовно, використовувалися як пірсинг.

Загалом автори дослідження виявили 106 предметів, які явно призначалися для цієї мети, з яких 85 були достатньо цілими, щоб їх можна було проаналізувати. Здебільшого вони були виготовлені з вапняку, річкової гальки або обсидіану і мали мінімальний діаметр 7 міліметрів.

Було виявлено сім різних типів пірсингу, деякі з яких були знайдені у вушних каналах скелетів або навколо них і тому класифікуються як вушний пірсинг. Інші були виявлені в області шиї або грудної клітки, близько до підборіддя, що вказує на те, що їх носили як різновид шпильки для губ, яка називається лабрет. Ще одним доказом використання губних лабрет став артефакт, знайдений в ротовій порожнині скелета.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Ізраїлі знайшли рідкісну 2000-річну монету з гравіюванням. Так, на одній зі сторін напис відсилає до біблійного періоду за століття до народження Христа.