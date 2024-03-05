Майже 4 метри та має низку ієрогліфічних написів: археологи виявили верхню частину статуї Рамзеса II (фото)

Вона повністю відповідає нижній частині, яка була знайдена 1930 року

На південь від єгипетського міста Мінья спільна єгипетсько-американська археологічна місія виявила верхню частину величезної статуї царя Рамзеса II. Зазначимо, що Рамзес II, широко відомий як Рамзес Великий, був третім фараоном 19-ї династії періоду Нового царства. Його правління (1279–1213 рр. до н.е.) часто вважається найвідомішим в історії Єгипту, відзначеним військовими кампаніями та великими будівельними проєктами.

Що собою являє знахідка

Про знахідку повідомляє Reuters. Так, вапняковий блок заввишки близько 3,8 метра зображає Рамзеса, який сидить, у подвійній короні та головному уборі, увінчаному королівською коброю.

За інформацією глави єгипетської групи місії Бассема Джихада, у верхній частині задньої колони статуї зображені ієрогліфічні написи, що прославляють царя, одного з наймогутніших фараонів Стародавнього Єгипту. Дослідження підтвердили, що верхня частина статуї збігається з нижньою частиною, виявленою німецьким археологом Гюнтером Редером 1930 року.

Верхня частина статуї Рамзеса II

Розмір статуї разом з її нижньою частиною, яка була розкопана кілька десятиліть тому, сягав би близько 7 метрів. Місія розпочала очищення і підготовку блоку перед моделюванням того, як виглядатиме статуя, коли обидві частини будуть об'єднані.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вчені виявили скам'янілого кальмара-вампіра віком 183 млн років. Знахідка перебуває у відмінному стані та є повним екземпляром.